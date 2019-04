- Derikli Berçem vücut geliştirmede Türkiye şampiyonu oldu

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde memur bir ailenin 6 çocuğundan biri olan Berçem, Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda büyük bayanlar bikini fitness kategorisinde şampiyon oldu. Kabak'ın şimdiki hedefi 1-6 Mayıs'ta İspanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda derece elde etmek.

Mardin'in Derik ilçesinde 1993 yılında dünyaya gelen Berçem Kabak, henüz 10 yaşında judo ve atletizm ile spora başladı. 16 yıl boyunca ara vermeden spor yapan Kabak, 26 Mart'ta Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonasında büyük bayanlar bikini fitness kategorisinde şampiyon oldu. Kabak, 1-6 Mayıs tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilecek Avrupa şampiyonasında Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Spor için akademik kariyer yapıyor

Başarısı ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Kabak, 10 yaşından beri spor yaptığını söyledi. Kabak, "10 yaşında judo ile spora başladım. Okulda öğretmenlerimin yeteneğimi keşfetmesi ile birlikte atletizm sporuna yönlendirildim. Lise on sınıfta Ankara'ya transferim gerçekleşti. Liseyi orada tamamladıktan sonra spor akademisini kazandım. Beden eğitimi öğretmenliğini bitirdim. İstanbul bir üniversitede hareket ve antrenman üzerine yüksek lisans yapmaktayım" dedi.

"Güneydoğulu kadınlar adına kazandım"

Yaklaşık 5 aydır fitness sporuyla ilgilendiğini kaydeden Kabak, "Antalya'da milli seçmelerine katıldım. Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonasında büyük bayanlar bikini fitness kategorisinde şampiyon oldum. Şu an bir Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorum. Aldığım ödül benim için çok özeldi. Mardin'de ve Güneydoğu'da bayan olarak vücut geliştirme sporu ile uğraşan yoktu. Benim için hazırlık çalışmaları da çok zor geçti. Çalışma koçum burada değil Ankara'daydı. Uzaktan eğitim programları ile yarışmaya hazırlandım. En büyük desteğim ailem ve öğrencilerim oldu. Kupa ve madalyayı kazandığım zaman Mardinli kadınların gücünü hissettiğim için çok mutlu oldum" diye konuştu.

Ailesi sporu bırakmasını istemiş

Sporda okul hayatında yakaladığı başarılara rağmen destek görmediği için ailesinin sporu bırakmasını istediği halde çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Kabak, şöyle devam etti:

"Ailemde sporcu olan 2 ağabeyim var. Biri voleybol, biri futbol ile ilgileniyor. Mardin'de bulunduğum sürede ailem başarılarıma rağmen destek alamadığım için tepki gösterdi. Sonrasında yine destek verdiler ilerledik yola. Şu an etrafımda ve ailemde benden sonra spora başlayan yeğenlerim var. İnşallah benimde hedefim Avrupa'da şampiyonluk. Bu yola başladık, şampiyonluğu almadan bırakmayacağım. Avrupa şampiyonluğuna az bir süre var ama yoğun antrenmanlar ile günlük 3 saat antrenman ile hazırlanıyorum."

