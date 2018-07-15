Derikli 15 Temmuz Şehidin Annesi: Oğlumun Kokusu Evde

FETÖ'nun 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Mahmut Eşit'in Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan yatalak ve görme engelli annesi Berika Eşit, oğlunun kokusunun hala evde olduğunu söyledi.

İstanbul'da bir lokantada çalışan Mahmut Eşit, darbe girişimi sırasında tepki göstermek için çıktığı sokakta FETÖ'cü askerler tarafından şehit edildi. Kalkışmanın 2'nci yıldönümünde Eşit'in annesi ve ağabeyi konuştu. Görme engelli yatalak anne Berika Eşit (68), oğlunun kalkışma sırasında yaralandığı 4 gün sonra da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi. Anne Eşit, "Mahmut 8 çocuğumdan en büyük olanıydı. Oğlum şehit olduğunda 45 yaşındaydı.15 yıl önce İstanbul'a lokanta işlerinde çalışmak üzere Derik'ten gitmişti. FETÖ oğlumu şehit etti. Şehit oğlumun memleketteki evinde kalıyorum. Oğlumun kokusu evde" dedi.

Artık şehit annesi olduğunu belirten Berika Eşit, "Allah devletimize zeval vermesin. Vali ve Kaymakam beni her zaman ziyaret ediyorlar. Oğlumun 2'si erkek,4'ü kız olmak üzere 6 çocuğu vardı. Çocukları yetim kaldı. Devlet onlara da sahip çıktı" diye konuştu.

Şehit Mahmut Eşit'in kardeşi Enver Eşit ise, ağabeyinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından bayrağını alıp alanlara çıktığını dile getirerek, "15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımız çağrı yaptı. Ağabeyim çalıştığı lokantadan eve gelerek, namazını kıldı. Yengem 'Nereye gidiyorsun Mahmut' diye sorunca, 'Ezan için, bayrak için, bu hain FETÖ'cülere karşı durmak için gidiyorum' demiş. Bayrağına sahip çıktı, biz kardeşleri olarak Allah devletimizden razı olsun, vatan sağ olsun diyoruz" diye konuştu.

- Mardin