Derik Zeytininde "Bereket" Yılı

MARDİN/ HALİL İBRAHİM SİNCAR/ HASAN NAMLI - Mardin'in Derik ilçesinde, üretimi bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen zeytinde bereket yılı yaşandı.



Asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu Derik'te 11 bin 198 dekardaki 182 bin ağaçtan 162 bini ürün verdi. Yaklaşık 20 bin genç ağaçtan da gelecek yıllarda ürün alınması bekleniyor.

İlçede eski yöntemlerle yetiştirilen ve aralarında ana vatanı Derik olan, başta Halhalı olmak üzere Zonciki, Güleki, Mavi, Kejik, Belloti, Mazi, Gurseki ve Melkabazi gibi zeytin çeşitlerinin hasadı tamamlandı.



TÜİK verilerine göre bu yıl 6 bin 500 ton ürün elde edilirken, periyodisiten (Ağacın bir yıl ürün verip, bir yıl vermemesi) dolayı geçen yıla oranla verimde yaşanan yüzde 40'lık artış yetiştiricisinin yüzünü güldürüyor.



Diğer çeşitlere göre erken olgunlaşan Halhalı'nın kilosu 20 liraya satılırken, diğer çeşitleri 5 ile 10 lira arasında pazarda satışa sunuluyor.

Atalarından kalan zeytin ağaçlarını "miras" olarak nitelendiren üreticiler zeytinin büyük kısmını sofralık olarak satışa sunarken, ürünlerin bir kısmı da GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Derik Kalkınma Derneği tarafından "Zeytin anavatanında şahlanıyor" projesi kapsamında geçen ay hizmete açılan Mezopotamya Zeytinyağı Tesisi'nde yağa dönüştürüldü.

- Günde 10-15 ton yağ üretiliyor

Mezopotamya Zeytinyağı Tesisi Sorumlusu Mehdi Yılmaz, zeytinde bereketli bir yıl yaşandığına dikkati çekti.



Günde ortalama 15 ton zeytini yağa dönüştürdüklerini kaydeden Yılmaz, "Bu sene zeytin bol. Çok iyi çeşitler sofralık tüketiliyor, diğerleri yağa dönüşüyor. Günde 10-15 ton arası yağ üretiyoruz. Yağı çok güzel." dedi.

"Ankara ve İstanbul'a zeytinyağı gönderiyoruz"

Şeyhmus Temel de 13 yıldır zeytincilik yaptıklarını, tesis sayesinde zeytinlerin bir kısmını yağa dönüştürme fırsatı bulduklarını aktararak, "Bu sene çok güzel bereketliydi. Halhal çeşidinin hem zeytini hem de yağı meşhurdur. Biz de zeytinimizi getirdik, yağını çıkartacağız. Ankara ve İstanbul'a zeytinyağı gönderiyoruz." diye konuştu.

Zeytin üreticilerinden Faruk Öztemel aldıkları verimden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Vejdi Kaplan ise bu yıl geçen yıla oranla çok iyi bir verim aldıklarını, bu sayede gelirlerinin arttığını kaydetti.

Halhal çeşidinin kalitesinin çok iyi olduğu için üreticilerin bu çeşide yönlendiğini anlatan Kaplan, "Bu sene verim çok iyiydi. Bütün üreticiler memnun kaldı. Hepimizi iyi kazanç elde ettik. Bu sene yağ işleme tesisine de kavuştuk." ifadelerini kullandı.

"Fiyatı yüksek olmasına rağmen alıcısı çok"

Diyarbakır'da Derik zeytininin toptan satışını yapan Hasan Tahsin Gücüm de yılda yaklaşık 700 ton satış gerçekleştirdiğini söyledi.

Yöre insanın tat ve aroması dolayısıyla Derik zeytinini tercih ettiğini vurgulayan Gücüm, "Fiyatı yüksek olmasına rağmen alıcısı çok. Buna alışan diğer zeytinleri yiyemez. Bunu iddia ediyorum." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Memduh Aksakal ise yaklaşık 20 yıldır Derik zeytini tükettiklerini belirterek, lezzeti daha güzel olduğu için başka zeytin satın almadığını kaydetti.