Derik Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisine Kavuşuyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince Derik ilçesine yeni içme suyu arıtma tesisi inşa ediliyor.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresince (MARSKİ), Derik ilçesine günlük 8 bin 500 ton içme suyu arıtıp pompalayacak içme suyu arıtma tesisi yapılıyor. Bu tesis ile Hanok su kaynağından elde edilen ve kışın yağışlar nedeniyle kirlenen içme suyu, her daim aynı kalitede vatandaşın hizmetine sunulmuş olacak. Derik içme suyu arıtma merkezinin bu yıl içerisinde hizmete alınması hedefleniyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri projelerle vatandaşa kaliteli belediyecilik hizmeti sunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız arasında ayırım yapmaksızın belediyenin her kuruşunu şehrimizin her yerine ulaştırıyoruz. Bütün ilçelerde biz varız. Her yere dokunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu şehirde gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve çocuklar gülerse şehir güler ve huzurlu olur. Bu şehre hizmet etmek bizi mutlu ediyor."