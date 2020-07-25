Derik'teki Gap Şelalesi Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını MARDİN'in Derik ilçesinde koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte Gap Şelalesi Tabiat Parkı'na akın etti.

MARDİN'in Derik ilçesinde koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte Gap Şelalesi Tabiat Parkı'na akın etti. Derikliler, bereketin müjdesi olarak kabul edilen GAP Şelalesi'nin bulunduğu parkın daha çok tanıtımının yapılmasını istedi.

Derik ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin 223'üncü tabiat parkı ilan edilen, Gap Şelalesi'nden adını alan tabiat parkı, koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak yeri oldu. Yukarı, Orta ve Aşağı Gap olarak üç bölümden oluşan Gap Şelalesi'nin bereketin müjdecisi olduğuna inanılıyor. Çağladığı zaman, o yılın bereketli geçeceğine inanılan şelale, şu günlerde akmıyor. Gap Şelalesi Tabiat Parkı'na piknik yapmaya gelenler, bölgenin tanıtımının daha çok yapılmasını talep etti.Ailesiyle birlikte tabiat parkına gelen ziyaretçilerden, Tayyip Eken, tabiat parkının daha çok tanıtılması gerektiğini ifade ederek, "Derik'te sıcak havalardan çok etkileniyoruz. Serinlemek için Gap Şelalesi Tabiat Parkı'na geliyoruz. Bu bölgenin daha fazla bakımı yapılarak, tanıtımının yapılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA