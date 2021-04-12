Derik'teki 10 bin zeytin ağacını tek başına aşılayacak
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Derik'teki 10 bin zeytin ağacını tek başına aşılayacak

Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ - Haberler | Güncel
Derik'teki 10 bin zeytin ağacını tek başına aşılayacak

MARDİN'in Derik ilçesinde, zeytin ağaçlarını aşılama çalışması başlatıldı.

MARDİN'in Derik ilçesinde, zeytin ağaçlarını aşılama çalışması başlatıldı. Geçen yıl 7 bin zeytin ağacını tek başına aşılayan, Orman İşletme Şefliği'nden emekli Mustafa Baki (53), bu sene hedefinin 10 bin ağaç olduğunu söyledi. Baki, "Zeytin ağaçları bizim için miras, dünyaca tanınmış marka. Hem sofralık hem de zeytinyağı oranıyla bizim baş tacımız. Bağımı ağaçlarla koparamıyorum. Ağaçla iç içe yaşamayı seviyorum. Ölünceye kadar bu işe devam edeceğim" dedi.

Derik ilçesinde organik olarak 10 çeşit yetiştirilen zeytine; bugüne kadar İngiltere'de düzenlenen 'Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda altın, 'kırma sofralık'ta bronz, Japonya'da düzenlenen 'Japon Prize Uluslararası Yarışması'nda ise zeytinyağı olarak gümüş ödülleri verildi. Deriklilerin geçim kaynağı haline gelen organik zeytinin kalitesini daha da yükseltmek amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Orman İşletme Şefliği'nden emekli Mustafa Baki de ilçedeki zeytin ağaçlarının, en büyük mirasları olduğunu dile getirdi. 

'ZEYTİN AĞAÇLARI BAŞ TACIMIZ'

Ünü dünyaca bilinen Derik zeytininin, kendileri için çok önemli olduğunu belirten Mustafa Baki, geçen yıl gönüllü olarak 7 bin ağaca kalem aşısı yaptığını söyledi. Hedefinin bu yıl 10 bin zeytin ağacını aşılamak olduğunu aktaran Baki, "Mazıdağı Orman İşletme Şefliği'nde 25 yıl çalıştıktan sonra 1,5 yıl önce emekliye ayrıldım. 4 çocuk babasıyım, 2 çocuğum üniversiteden mezun oldu. Diğer çocuklarım okumaya devam ediyor. Emekli olduktan sonra gönül verdiğim ağaçları yaşatmak için her gün sabah saatlerinde ağaçlara kalem aşısı yapıyorum. Geçen yıl 7 bin ağaca aşı yaptım. Bu yılki hedefim ise 10 bin ağacı aşılamak. Ağaç aşılamasını hobi olarak yapıyorum. Zeytin ağaçları bizim için mirastır, dünyaca tanınmış markadır. Hem sofralık hem de zeytinyağı oranıyla bizim baş tacımızdır. Bağımı ağaçlarla koparamıyorum. Her daim ağaçla iç içe yaşamayı seviyorum. Ölünceye kadar bu işe devam edeceğim" diye konuştu. 


Derik'teki 10 bin zeytin ağacını tek başına aşılayacak
Derik'teki 10 bin zeytin ağacını tek başına aşılayacak
Derik'teki 10 bin zeytin ağacını tek başına aşılayacak
Derik'teki 10 bin zeytin ağacını tek başına aşılayacak
Derik'teki 10 bin zeytin ağacını tek başına aşılayacak
Derik'teki 10 bin zeytin ağacını tek başına aşılayacak
Derik'teki 10 bin zeytin ağacını tek başına aşılayacak
Derik'teki 10 bin zeytin ağacını tek başına aşılayacak
Derik'teki 10 bin zeytin ağacını tek başına aşılayacak
Derik'teki 10 bin zeytin ağacını tek başına aşılayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

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