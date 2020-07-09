Derik'te yılanların 'çiftleşme dansı' görüntülendi MARDİN'in Derik ilçesinde, 2 yılanın 'çiftleşme dansı' cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

MARDİN'in Derik ilçesinde, 2 yılanın 'çiftleşme dansı' cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Derik ilçesine bağlı kırsal Derinsu Mahallesi'nde, hayvanlarını otlattığı sırada 2 yılanın çiftleşme dansını gören Harun Kaya, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kaya, "Bu siyah yılanları ilk kez gördüm. Önce korktum, daha sonra onları izlemeye karar verdim. Uzun bir süre dans ettikten sonra yılanlar gözden kayboldu" dedi.

Kaynak: DHA