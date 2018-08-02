Derik'te Yamaç Paraşütü Sporunu Sevdirmeye Çalışıyor

MARDİN'in tek yamaç paraşçütçüsü olan Tarık Ayebe (43), sosyal etkinliklerin az olduğu Derik ilçesinde yaptığı uçuşlarla, bu sporu özellikle gençlere sevdirmeyi hedefliyor. Yamaç paraşütü ile atlamayı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz'de öğrenen ve Derik ilçesinde bulunan 350 rakımlı Zeytinpınar Mahallesi'ndeki tepede, rüzgarlı havaya rağmen başarılı bir uçuş gerçekleştiren Ayebe, imkan verilmesi halinde bu sporu Derik'te yaygın hale getirebileceğini söyledi.

Derik ilçesinde, çiftçilik ve müteahhitlik işleri yapan, evli 3 çocuk babası Tarık Ayebe, Derik etrafındaki yüksek tepelerden yaptığı yamaç paraşütü ile bu sporu gençlere sevdirmeyi hedefliyor.

Derik ilçesinden 4 kilometre mesafede bulunan Zeytinpınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 350 rakımlı Erge Baba tepesinden paraşüt uçuşunu gerçekleştiren Derik Kuzey Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Tarık Ayebe,15-16 yaşlarındayken gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz'de ilk uçuşunu yaptığını ve o günden beri, 25 yılı aşkın bir süredin Derik başta olmak üzere çeşitli şehirlerde bu uçuşları gerçekleştirdiğini söyledi. İlk uçuşunu pilot desteği ile çift kişilik yaptığını hatırlatan Ayebe, yıllar içerisinde Türk Hava Kurumu'ndan aldığı eğitimlerle bu alanda kendini çok geliştirdiğini söyledi. Gökyüzünde uçmanın kendine büyük keyif verdiğini belirten Ayebe, imkan verilmesi halinde Derik ilçesinde bu sporu yaygın hale getirebileceğini söyledi. Ayebe, "Amacım Derik'te havacılığı tanıtmak, havacılığı gençlerimize, çocuklarımıza, insanlarımıza göstermek. Bu havacılığı, yamaç paraşütçülüğünü geliştirmek için uğraşıyorum. Gençler ve çocuklar ilgi gösteriyorlar yamaç paraşütüne. Uçtuğum zaman, Derik'e gittiğimde, Derik'teki gençler olsun, çocuklar olsun bana 'abi çok güzel uçtun' demeleri beni mutlu ediyor. İmkan tanınması halinde bu sporu ilçemizde çok yaygın hale getirerek, ilçenin turizmine ve tanıtımına katkıda bulunabilirim" dedi.

- Mardin