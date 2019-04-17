Derik'te Yağışlar Nedeniyle Yollar Göle Döndü

MARDİN'in Derik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü.

Derik'te dün akşam etkisini artırarak sürdüren aşırı yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa dışarda hazırlıksız yakalanan ilçe halkı, korunmak için açık olan iş yerleri ile saçakların altına sığındı. Yağış etkisiyle göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerlerken, bazı ve iş yerlerini de su bastı.

- Mardin

Kaynak: DHA