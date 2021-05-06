Derik'te tır park halindeki araca çarptı
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Derik'te tır park halindeki araca çarptı

Derik'te tır park halindeki araca çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Derik ilçesinde bir tır park halindeki araca çarptı.

Mardin'in Derik ilçesinde bir tır park halindeki araca çarptı.

Kaza, Derik ilçe girişinde polis uygulama ve kontrol noktası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden gelen sürücü ismi henüz öğrenilemeyen 73 SG 053 plakalı tır, tespit edilemeyen bir nedenle refüjlere çarptı. Kontrolden çıkan tır, karşı şeritte bulunan park halindeki bir araca çarptı. İhbar üzerine çevreye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ölen veya yaralanın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Derik'te tır park halindeki araca çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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