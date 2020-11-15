Derik'te şehit Kaymakam Safitürk için yamaç paraşütü etkinliği yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Derik'te şehit Kaymakam Safitürk için yamaç paraşütü etkinliği yapıldı

15.11.2020 13:08 | Son Güncelleme: 15.11.2020 13:41

Derik'te şehit Kaymakam Safitürk için yamaç paraşütü etkinliği yapıldı Mardin'in Derik İlçe Kaymakamıyken terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Derik'te şehit Kaymakam Safitürk için yamaç paraşütü etkinliği yapıldı

MARDİN - Mardin'in Derik İlçe Kaymakamıyken terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk anısına yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerce kaymakamlık binasına el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırı sonucu Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralanmış, Kaymakam Safitürk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Kaymakam Safitürk'ün ismi gönüllerde yaşatılırken, Derik'te vatandaşlar şehit kaymakamlarını yamaç paraşütü etkinliği ile andı. Kentte toplanan bir grup, 'Derik sizi asla unutmayacak' yazılı pankart açarak paraşütle havada süzüldü.

Derik'te şehit Kaymakam Safitürk için yamaç paraşütü etkinliği yapıldı
Derik'te şehit Kaymakam Safitürk için yamaç paraşütü etkinliği yapıldı
Derik'te şehit Kaymakam Safitürk için yamaç paraşütü etkinliği yapıldı
Derik'te şehit Kaymakam Safitürk için yamaç paraşütü etkinliği yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Şehit Kaymakam Safitürk, Derik'te dualarla anıldı
Şehit Kaymakam Safitürk, Derik'te dualarla anıldı
Şehit Kaymakam Safitürk görev yaptığı Derik ilçesinde anıldı
Şehit Kaymakam Safitürk görev yaptığı Derik ilçesinde anıldı
Bingol'de Hesarek Kayak Merkezi'nde yamac parasutu etkinligi
Bingol'de Hesarek Kayak Merkezi'nde yamac parasutu etkinligi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Haydar Akar Meral Akşener Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Emrah Cansu Dere Fatih Artman
Spor Samatta Ozan Tufan Deniz Türüç Şenol Güneş Samet Aybaba
Daha Fazla Medya Çocuk İtfaiye Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Derik'te şehit Kaymakam Safitürk için yamaç paraşütü etkinliği yapıldı - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 13:41:29. #1.14#
title