Derik'te sağanak etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Derik'te sağanak etkili oldu

Derik'te sağanak etkili oldu
Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş - Haberler | Güncel

MARDİN'in Derik ilçesinde aniden bastıran sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

MARDİN'in Derik ilçesinde aniden bastıran sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Mardin'in Derik ilçesinde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığındı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sıcak havanın hakim olduğu ilçede yaklaşık yarım saat süren yağmurla havanın serinlemesi, vatandaşları sevindirdi.Diyarbakır ve çevresinde de yağmur etkili oldu.


Derik'te sağanak etkili oldu
Derik'te sağanak etkili oldu
Derik'te sağanak etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Cem Yılmaz Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Derik'te sağanak etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 18:00:27. #1.14#

title