Derik'te park halindeki askeri araca çarpan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Derik'te park halindeki askeri araca çarpan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Derik'te park halindeki askeri araca çarpan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş - Haberler | Güncel

MARDİN'in Derik ilçesinde iki aile arasındaki kavgayı önlemek için önlem alan askeri araca, Hizni Oğur (45) yönetimindeki 34 SR 2853 plakalı otomobil arkadan çarptı.

MARDİN'in Derik ilçesinde iki aile arasındaki kavgayı önlemek için önlem alan askeri araca, Hizni Oğur (45) yönetimindeki 34 SR 2853 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, sürücü Oğur yaşamını yitirirken, araç içindeki 2 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesinde meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgayı önlemek için tedbir alan jandarma ait park halindeki araca Hizni Oğur (45) yönetimindeki 34 SR 2853 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, sürücü Oğur ile 2 kişi yaralandı. Jandarmanın telsizle bilgi vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde yaralılara müdahale etti. Ekipler, araç sürücüsü Oğur'un yaşamını yitirdiğini belirleyerek, ambulansla Derik Devlet Hastanesi morguna götürürken, yaralı olan ve ölen araç sürücüsünün kardeşi Eyüp Oğur (40) ile akrabası Suud Elitaş (41) Derik Devlet Hastanesi Acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


Derik'te park halindeki askeri araca çarpan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Derik'te park halindeki askeri araca çarpan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Derik'te park halindeki askeri araca çarpan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Derik'te park halindeki askeri araca çarpan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Derik'te park halindeki askeri araca çarpan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Derik'te park halindeki askeri araca çarpan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Derik'te park halindeki askeri araca çarpan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

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Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş - Son Dakika Haberleri

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