Derik'te okul bahçesine fidan dikildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Derik'te okul bahçesine fidan dikildi

04.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:00
Derik'te okul bahçesine fidan dikildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuklar Sevgisiz Okullar Fidansız Kalmasın Projesi kapsamında Derik ilçesinde okul bahçesine fidan dikildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuklar Sevgisiz Okullar Fidansız Kalmasın Projesi kapsamında Derik ilçesinde okul bahçesine fidan dikildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının, daha yeşil ve yaşanılabilir bir Mardin'i gelecek nesillere miras bırakmak için başlattığı proje kapsamında Subaşı İlkokulu öğrencilerine fidan dikmenin önemi ve çevrenin korunması ile ilgili eğitim verildi.

Okul bahçesine fidanlar dikilerek öğrencilerin verimli ve güzel vakit geçirmeleri sağlandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hacire Öncü, proje ile gelecek nesillere yeşili sevdirerek doğaya önem verme hassasiyetini aşılamayı hedeflediklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Cahit Özkan Ziya Selçuk Necmettin Erbakan
Magazin Sibel Can Aleyna Tilki Müslüm Gürses Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Derik'te okul bahçesine fidan dikildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 15:05:17. #1.14#
title