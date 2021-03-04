Derik'te okul bahçesine fidan dikildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuklar Sevgisiz Okullar Fidansız Kalmasın Projesi kapsamında Derik ilçesinde okul bahçesine fidan dikildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının, daha yeşil ve yaşanılabilir bir Mardin'i gelecek nesillere miras bırakmak için başlattığı proje kapsamında Subaşı İlkokulu öğrencilerine fidan dikmenin önemi ve çevrenin korunması ile ilgili eğitim verildi.

Okul bahçesine fidanlar dikilerek öğrencilerin verimli ve güzel vakit geçirmeleri sağlandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hacire Öncü, proje ile gelecek nesillere yeşili sevdirerek doğaya önem verme hassasiyetini aşılamayı hedeflediklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz