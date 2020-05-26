Derik'te kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı
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Derik'te kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

MARDİN'in Derik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Derik'te kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı
26.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:04

MARDİN'in Derik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de Derik ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı. İlçede kısıtlamadan muaf olanların dışında kimse görülmezken, sadece kuş sesleri duyuldu. Güvenlik güçleri şehrin değişik noktalarında kontrollerini sürdürürken, bazı vatandaşların evlerinin damına çıkarak gezdiği gözlendi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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