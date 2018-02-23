Derik'te Kapalı Diz ve Omuz Ameliyatı Yapıldı

Mardin'in Derik ilçesinde kapalı diz ve omuz ameliyatı yapıldı.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı Derik İlçe Devlet Hastanesinde ilk defa artroskopi ile kapalı diz ve omuz ameliyatları yapılmaya başlandı. İlk ameliyat Ortopedi Uzmanı Doktor Necmettin Turgut tarafından gerçekleştirildi. Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz "Ortopedi hastalarımız artık kendi ilçelerinde evlerine yakın yerde mağduriyet yaşamadan, ulaşım sıkıntısı olmadan hastanemizde tedavi hizmeti alabilecekler" dedi. - MARDİN