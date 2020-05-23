Derik'te 631 ihtiyaç sahibine nakdi yardım yapıldı
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Derik'te 631 ihtiyaç sahibine nakdi yardım yapıldı

Mardin'in Derik ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarda bulunuldu.

Derik'te 631 ihtiyaç sahibine nakdi yardım yapıldı
23.05.2020 22:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:07

Mardin'in Derik ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarda bulunuldu.

Derik Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Osmanoğlu, pandemi tedbirleri kapsamında Kaymakamlık koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 7 gün 24 saat her vatandaşa ulaştıkları gibi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle iş yeri kapalı olan 348 esnaf ve beraberlerle çalışan çıraklara da 219 bin 400 lira nakdi yardım yapıldığını belirtti.

Kaymakamlık işbirliğiyle belediye olarak 348 esnafa ve yanlarında çalışan çıraklara 474 gıda kolisi desteğinde bulunduklarını ifade eden Osmanoğlu, "Kaymakamlığımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bayram vesilesiyle 631 ihtiyaç sahibi vatandaşa 432 bin 400 liralık nakdi yardım yapıldı. 1214 vatandaşa da erzak yardımında bulunduk." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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