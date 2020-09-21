Derik'te 21 korucunun istifa ettiği iddiasına yalanlama
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Derik'te 21 korucunun istifa ettiği iddiasına yalanlama

Mardin'in Derik ilçesinde 21 güvenlik korucusunun istifa ettiğine ilişkin ortaya atılan iddianın asılsız olduğu belirtildi.

Derik'te 21 korucunun istifa ettiği iddiasına yalanlama
21.09.2020 21:13 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:17

Mardin'in Derik ilçesinde 21 güvenlik korucusunun istifa ettiğine ilişkin ortaya atılan iddianın asılsız olduğu belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Derik İlçe Başkanı Bahattin Temelli, güvenlik korucularının görevlerinden istifa ettiğine ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Aynı zamanda şehit çocuğu olan Temelli, "Sosyal medyada yazılan yalan ve yanıltıcı haberlerde güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza herhangi bir taciz söz konusu değildir. Bu bir lekeleme politikasıdır. Bu HDP, PKK oyunudur. Onları yalan haberden dolayı kınıyoruz. Güvenlik korucularının görevlerinden istifa etmesi ile ilgili haber asılsızdır. Yalan haberi kınamak için tüm korucular toplandı. Jandarma ile bir araya gelip çay içip sohbet ettiler. Güvenlik korucularımız devletinin yanında ve askerlerimizle birlikte görevlerinin başındadır" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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