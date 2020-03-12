Derik'te 115 okul, dezenfekte edildi MARDİN'in Derik ilçesindeki 115 okulda, koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

MARDİN'in Derik ilçesindeki 115 okulda, koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Derik Milli Eğitim Müdürlüğü'nce koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, ilçe merkezi ve köydeki 115 okulda eş zamanlı dezenfekte çalışması yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla dezenfekte çalışmalarına başladıklarını belirterek, "İlçemizin 115 okulunda 17 bin 500 öğrenci eğitim görmekte. Bu öğrencilerimizi koronavirüsten uzak tutmak amacındayız. Bugün itibarıyla günde en az 1 kez bütün okullarımız dezenfekte edilecektir" dedi.

Kaynak: DHA