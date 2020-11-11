Derik, şehit kaymakamını unutmadı

- Derik, şehit kaymakamını unutmadı Mardin'in Derik İlçe Kaymakamıyken, teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Muhammed Fatih Safitürk için video hazırlandı Derik Kaymakamlığı tarafından hazırlanan videoda 7'den 70'e herkes Süfitürk'ü icraatlarıyla andı Mardin'in Derik ilçe Kaymakamıyken,...

- Derik, şehit kaymakamını unutmadı

Mardin'in Derik İlçe Kaymakamıyken, teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Muhammed Fatih Safitürk için video hazırlandı

Derik Kaymakamlığı tarafından hazırlanan videoda 7'den 70'e herkes Süfitürk'ü icraatlarıyla andı

MARDİN - Mardin'in Derik ilçe Kaymakamıyken, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin yıl dönümünde vatandaşlar tarafından anıldı. Şehit Kaymakam Safitürk için çekilen videoda vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Mardin'in Derik ilçesinde, 10 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerce kaymakamlık binasına el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırı sonucu Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralanmış, Kaymakam Safitürk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Kaymakam Safitürk'ün ismi gönüllerde yaşatılırken, Derik Kaymakamlığı çektiği video ile şehit kaymakamı andı. Türkçe ve Kürtçe çekilen videoda 7'den 70'e herkes, şehit Kaymakam Safitürk'ü yaptığı icraatlar ile andı.

Vatandaşlar anarken gözyaşlarını tutamadı

Özellikle Derik zeytinini dünyaya duyurması ile bilinen Safitürk için hazırlanan videoda vatandaşlar gözyaşları içerisinde, "Kaymakamımız şehit oldu, biz ondan çok memnunduk. Allah ona rahmet etsin. Biz ona hasret kaldık. Zeytinimizi dünyaya tanıttı. Onu çok seviyoruz ve onu unutmayacağız. Okulumuza çok büyük destek ve katkıları oldu, okulumuz spor bakımından çok önemli kupalar aldı ve bu kupalardan bir tanesini ben onun elinden alma şansına sahip olmuştum. İyi ki onu tanımışım çok mutlu oldum. Merhametli, saygıdeğer ve iyi bir insandı, alçakgönüllüydü. En son 10 Kasım töreninde görmüştüm kendisini. Sonra vefat etti, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Onu çok seviyoruz" dedi.

Çocuklarının isimlerini Muhammet ve Fatih koydular

Teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Muhammed Fatih Safitürk'ün ismi, ilçede çocuklara verilmeye başlandı. Kent halkı, kendisini çok sevmesinden dolayı yeni doğan çocukların isimlerini Muhammed ve Fatih yaptı. Torunlarına Muhammed ve Fatih isimlerini verdiklerini belirten bir vatandaş, "Biz kendisinden razıydık, mekanı cennet olsun. Gelinimizin ikizi oldu, isimlerini Muhammed ve Fatih koyduk. Biz ondan razıydık Allah da ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı