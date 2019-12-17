Derik kırsalında 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi
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Derik kırsalında 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin-Derik kırsalında 4 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

17.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:50
Derik kırsalında 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi

, Mardin-Derik kırsalında 4 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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