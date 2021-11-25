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Derik Gençlik ve Kültür Merkezinde çalışmalar devam ediyor

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Derik Gençlik ve Kültür Merkezinde çalışmalar devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesinin Derik ilçesinde Gençlik ve Kültür Merkezinin yapımı sürüyor.

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesinin Derik ilçesinde Gençlik ve Kültür Merkezinin yapımı sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki her alanda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Derikli gençlerin, sanat, kültür ve sosyal alanda gelişimlerini sağlamak, çeşitli etkinliklerle geleceğe hazırlamak adına ilçede yapımına başlanılan Gençlik ve Kültür Merkezinin, bir an önce bitirilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

Çok amaçlı salon, engelli oturum mekanları ile seyir alanları, mescit ile özel üniteler bulunan merkez, 2 dönümlük alanda inşa ediliyor.

Merkezde, gençleri sınavlara hazırlamak için açılacak kurslar için 4 derslik ve sakin bir ortamda kitap okumaları için de kütüphane bulunacak. Ayrıca yeşil alan, dinlenme mekanları ile otopark yer alıyor.

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AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

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