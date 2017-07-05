Derik'e Sulama Kanalı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik ilçesinde 10 bin dönümlük meyve ve zeytin bahçeleri için sulama kanalı yapacak.



Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, kentte tarım alanında güzel gelişmelerin yaşanacağını ifade etti.



Kentte sulama kanalları yapılması için çalışmaların başladığını aktaran Yaman, şunları kaydetti:



"Derik GAP Bölgesinde 2016 yılı içerisinde yapılması planlanan sulama kanalı projesi iklim koşulları nedeniyle yapılamamıştı. Bu nedenle proje askıya alınmıştı. Bizler konuyla ilgili Derik Kaymakamlığı ve Derik Belediyesi ile proje için temasa geçtik. Derik ilçesinde 10 bin dönümlük zeytin ve meyve bahçelerinin verimini artıracağı suya kavuşması için sulama kanalı çalışmasına başladık. Projeyi 2017 yılı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz."