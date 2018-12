Derik'e kayyumla 150 milyonu aşan devlet yatırımı yapıldı

2 yılda vatandaşın huzuru için dev yatırım

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesine 2 yıl içinde devletin desteği ile 150 milyonu aşan dev projeler sayesinde ilçe terörden arınarak huzur ve yatırıma kapılarını açtı.

PKK'lı teröristler tarafından yerle bir edilmeye çalışılan, Mardin'in Derik ilçesinde Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün projeleri, kayyum olarak görevlendirilen Derik Kaymakamı Hakan Kafkas tarafından 2 yıl içinde 150 milyonu aşan yatırımlarla gerçekleştirildi. İlçe alt yapısı, üst yapısı, sosyal alanları, gençler kadınlar için yapılan projeler ile yeni görünümüne kavuşmak için gün sayıyor. Yaklaşık 30 projenin tamamlandığı ilçede teröristler tarafından makamında bombalı saldırı ile şehit edilen Muhammed Fatih Safitürk'ün hayalleri de kayyum olarak görevlendiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas ve ekibi ile tek tek uygulamaya geçiyor. Terörle anılan ilçede gençler için merkezler oluşturulurken ilçe yamaç paraşütü sporunun merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Zeytinin anavatanı olan Derik'te açılışı yapılan Zeytin Kapama Bahçeleri, zeytin yağ sıkım atölyesi kurularak Derik zeytini tüm dünyaya tanıtılıyor. İlçenin tüm mahallerinde PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler kapatılarak vatandaş sıcak asfalt ve parke ile düzgün yollara kavuşurken, gençler için sosyal alanları ve merkezler, çocuklar için çok sayıda parklar yapıldı. Yıllarca terör örgütleri yüzünden kepenk kapatmak zorunda kalan esnaf yapılan çevre düzenlemesi ve dış cephe çalışması ile yenilenen ilçede huzurun keyfini sürüyor.

Derik Belediyesi İnşaat Mühendisi Songül Gökdemir İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaymakam Safitürk'ün şehit edildiği binanın yeniden inşa edilerek vatandaşa kaliteli hizmet vermek üzere açılışı için geri sayım başladığını söyledi. Gökdemir, ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi verirken, "Her alanda yatırım yapmaya çalışıyoruz. Öncelikli yatırımlarımız halkımızın vatandaşın memnun olacağı yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Yeni yapılan hükumet konağı, belediye binamız, asfalt yollarımız gençlik ve kadınlar için merkezler yapıyoruz. Kaymakamımız Hakan Kafkas'ın bizzat takibi ve denetimi ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'ün vasiyetleri de tek tek yerine getiriliyor. Bu bina daha önce 2 katlı bir binaydı. Kaymakamımızın şehit edildiği bu bina kullanılamaz hale gelmişti. Yaklaşık 10 milyon bir bütçe ile bu binada yeniden en güzel hali ile vatandaşımızın hizmetine girecek. Şuanda yapılan hükumet konağımız 4 katlı 6 bin metrekare alandan oluşuyor. Şuan yapılan eserler şehit kaymakamımızın vasiyeti ve onun eseri. Kaymakamımız Hakan Kafkas bu projeleri genişletip geliştirerek ilçede gençler kadınlar ve her vatandaş için büyük bir çalışma başlattı. Gençlere yönelik bilgi ve gençlik kültür merkezi, kadınlarımız ve çocuklarımız için önemli merkezler kuruldu. Mahallelerimize taziye evleri ve çocuk parkları inşa edildi. Bunun dışında hayvan pazarı ve hububat merkezi de inşa ediliyor. İlçedeki iş yerlerinin çevre düzenlemesi dış cephe çalışmaları sürüyor. Hedefimiz mart ayına kadar projelerin çoğunluğunu tamamlayıp tüm projelerin en kısa sürede vatandaşın hizmetine sunulmasıdır" dedi.

İlçe gençleri hizmetten mutlu

İlçe gençlerinden Kazım Seydaşoğlu, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas'ın projeleri ile ilçenin ilk kez yatırım ve hizmetle tanıştığını kaydederek, "Bu çalışmaları çok beğeniyor ve tebrik ediyoruz. Derik'te güzel bir çalışma ve hizmet var. Daha önce hiçbir çalışma yoktu. Kayyum geldiğinden beri biz çalışma ve devletin hizmetini gördük" diye konuştu.

Terör gazisi Abdullah Dursun huzur ve yatırımlardan memnun olduğunu söyledi. 1986'da terör gazisi olan Abdullah Dursun, kayyum olarak görev yapan Hakan Kafkas'tan çok memnun olduklarını belirtti. Dursun, "Çok mutluyuz. Devlet yatırımları ile örnek oluyor. Bu vatan birdir, bir bütündür kimse bölemez ve parçalayamaz. Devletin yatırımlarını güzel buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA