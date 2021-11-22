Derik Devlet Hastanesine bilgisayarlı tomografi cihazı kuruldu

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı gerçekleştirilen bilgisayarlı tomografi cihazı, Derik Devlet Hastanesine teslim edildi.

Kurulumu gerçekleşen yeni cihazla tomografi ihtiyacının daha hızlı karşılanması, tanı ve tedavi süreçlerinin en kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor.

İl Sağlık Müdür Dr. Saffet Yavuz, Derik Devlet Hastanesinin bilgisayarlı tomografi cihazı ihtiyacının karşılandığını ifade ederek, "Devlet hastanemiz bundan sonra daha kaliteli hizmet vermeye devam edecek. İlçemize ve halkımıza hayırlı olsun. Sağlık Bakanlığımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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