Derik Belediyesinden "Kariyer Günleri" projesi
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Derik Belediyesinden "Kariyer Günleri" projesi

14.11.2020 12:01 | Son Güncelleme: 14.11.2020 12:06
Derik Belediyesinden

Mardin'in Derik İlçe Belediyesi tarafından haftada bir gün kariyer günleri etkinliği yapılarak, meslek sahibi vatandaşlar, öğrencilere mesleklerini tanıtıyor.

Mardin'in Derik İlçe Belediyesi tarafından haftada bir gün kariyer günleri etkinliği yapılarak, meslek sahibi vatandaşlar, öğrencilere mesleklerini tanıtıyor.

Her hafta bir meslek tanıtımı yapan belediye bu hafta Dr. Mirallah Baydu ve Avukat Rozerin Ektiren'i misafir etti. Dr. Baydu ve Avukat Ektiren tarafından LGS sınavına girecek öğrencilere kariyer günleri kapsamında meslekleri tanıtıldı. - MARDİN

Derik Belediyesinden 'Kariyer Günleri' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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