Dericilerin kurban hedefi 300 milyon TL
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Dericilerin kurban hedefi 300 milyon TL

Deri sektörü, kurban derilerinin doğru kesim, yüzüm ve saklama işlemleriyle sektöre kazandırılmasını hedefliyor.

Dericilerin kurban hedefi 300 milyon TL
24.07.2020 11:08 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:12

Deri sektörü, kurban derilerinin doğru kesim, yüzüm ve saklama işlemleriyle sektöre kazandırılmasını hedefliyor.

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Burak Uyguner, "Sektörümüz için kurban bayramı büyük önem taşıyor. Kurban derilerinin doğru kesim, yüzüm ve saklanması sayesinde ham deri ihtiyacının büyük kısmı yurt içinden sağlanacak. Kurban derilerinin ekonomimize 250-300 milyon TL'lik katkı sağlamasını hedefliyoruz" dedi.

Kurban bayramı yaklaşırken kurban derileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Uyguner, "Katma değeri yüksek ürün üretimi için kaliteli ham madde önemli. Bundan dolayı kurban bayramı sektör için büyük önem taşıyor. Türkiye'de her yıl deri sanayimiz, 6-6.5 milyon büyükbaş ve yaklaşık 50 milyon küçükbaş hayvan ham derisine ihtiyaç duyuyor. Bayramda yaklaşık olarak kesime giden 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş bulunuyor. Ham derinin ekonomik büyüklüğü cari fiyatlarla yaklaşık 125 milyon TL" dedi.

Dünyada ham derinin hiç işlenemediği ve bu nedenle gömülmek zorunda olduğu ülkelerin bulunduğunu vurgulayan Uyguner, "Kurban derilerinin kesim, yüzüm ve saklama koşulları önemli. Kötü yüzülmüş, hamlamış deriler zor alıcı buluyor. Bu kurbanda buna ekstra dikkat edilmeli. Her kurban bayramında kesilen hayvanlardan miktar bazında yüzde 30 oranında israf ya da heba olup giden ham deri var. Bu şekilde önemli bir ekonomik büyüklük kesim, yüzüm ve saklama koşullarına dikkat etmedikleri için alıcı bulamayıp çöp oluyor" dedi.

Kurbanın doğru kesiminin sektör için çok önemli olduğunu da aktaran Uyguner, "Doğru kesim yöntemleri ile kurban derilerin ekonomimize kazandırılması gerekiyor. Bu nedenle Kurban Bayramında kesilen hayvanlardan elde edilen ham deriler son derece önemli. Deri sanayimizin ham maddesi olarak ekonomimizde önemli bir yeri bulunan kurban derilerinde kayıpların önlenmesi ve doğru kesim yöntemleriyle ekonomik katkı sağlanması gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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