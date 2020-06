Deri ve saraciye sektörü, ara elaman için kolları sıvadı Deri ve saraciye sektörü temsilcilerinden Halil Gündoğdu, sektörde ara eleman sorunu yaşadıklarını belirterek, "Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili bir projemiz var. Bu lisede, ihtiyaç duyulan mesleklere sınıflar açılacak.

Aynı zamanda İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi de olan İZTO 18. Deri Konfeksiyon ve Saraciye Grubu Komitesi Üyesi ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu, deri konfeksiyon ve saraciye sektöründe yaşanılan ara eleman sorunu üzerine değerlendirmede bulundu. Türkiye'de her yıl 500 ila bin arasında yeni elemana ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Özellikle deri konfeksiyon ve saraciye sektöründe ara eleman sorunu yaşanıyor. Buna ayakkabı sektörünü de ekleyebiliriz. Liselerde bizim sektörlerimiz için sınıflar olmadığı için özellikle yetişmiş eleman konusunda sıkıntı var. Ara eleman konusunda inanılmaz zorluk çekiyoruz. Bunun için meslek liselerinde sektörlerimize sınıflar gerekiyor. Bu sınıflarda yetişmiş gençlerimiz bilinçli bir eğitim aldığı için sektörü gelecekte daha ileriye taşıyacaktır. İZTO ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından bir girişim oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili bir proje var. Bu lisede ihtiyaç duyulan mesleklere sınıflar açılacak. Bu proje, sektörleri ara eleman konusunda rahatlatacaktır. Burada yetişmiş öğrencilerimiz, liselerini bitirir bitirmek rahat bir şekilde iş bulma imkanına sahip olacaktır. 18. Deri Konfeksiyon ve Saraciye Komitesi olarak bu sınıflara her türlü desteği sağlayacağız" diye konuştu.

"Ücret, asgari ücretin üzerinde olacaktır"

Meslek liselerinin ara eleman ihtiyacının giderilmesi açısından çok önemli olduğunu dile getiren Gündoğdu, el becerileri olan öğrencilerin doğru mesleklere yönlendirilmesi gerektiğini, sivil toplum kuruluşları olarak projelere destek verdiklerini söyledi. Yetişmiş elemanın okulda aldığı teorik eğitimi pratiğe çevirdiği zaman sektörlerin gelişiminin hızlanacağını ifade eden Gündoğdu, şunları söyledi:

"Türkiye'de her yıl 500 ila bin arasında yeni elemana ihtiyaç var. İzmir'de her yıl 50-100 arasında mezun sektörde iş bulabilir. Çünkü bu sektörlerimizin önü açık ve sürekli elemana ihtiyaç var. Özellikle alttan yetişmiş ve eğitim almış personele her zaman ihtiyaç duymaktayız. Ara eleman deyince, vasıfsız elemanları alıp işte yetiştirmeye çalışıyoruz. Vasıfsız olunca da iş yerlerinde genelde asgari ücretle işe başlatılıyor. Ancak bizim sektörlerimize ait bir meslek lisesini bitirmiş personelin alacağı ücret, asgari ücretin üzerinde olacaktır. İstanbul'da saraciye sektörü ile ilgili bir sınıf var. Oradan yetişmiş elemanlar asgari ücretin üzerinde bir maaşla işe başlar."

Burs projesi sayesinde fakülte tam kapasite doldu

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümünün Türkiye'de deri mühendisliği eğitimi veren tek fakülte olduğunu hatırlatarak bu bölümü seçecek öğrencilere burs vereceklerini belirtmiş, bu konuda geçen sene bir proje başlatılmıştı. Gündoğdu, proje ile ilgili olarak, "Bu uygulamanın inanılmaz bir faydası oldu. Fakülte daha önce öğrenci bulamazken bu dönem tam kapasite öğrenci aldı. Deri imalatı anlamında deri tabakhaneleri için önemli bir projeydi. Yeni öğrencilerimiz deri mühendislerimizi daha fazla tercih etmeye başladı" sözlerine yer verdi.

"Biz 'suni deri' ibaresinin kullanılmaması gerektiğini savunuyoruz"

Gündoğdu, sektördeki 'suni deri' ibaresinin de kaldırılması gerektiğini savunarak, "Biz 'suni deri' ibaresinin yanlış olduğunu, bu ibarenin kullanılmaması gerektiğini savunuyoruz. Ticaret Bakanlığımıza da İZTO olarak girişimde bulunduk. Bu ibarenin özellikle son kullanıcı için yanlış bir anlaşılmaya mahal verdiğine inanıyoruz. Örneğin bir internet sitesine girdiğimiz zaman 'deri çanta' veya 'deri ceket' yazdığımızda plastik malzemeden satılan ürünlerin 'suni deri' ibaresi ile satıldığını görüyoruz. Bu son kullanıcıda ciddi bir yanlış anlaşılmaya mahal veriyor. Son kullanıcı bunun gerçekten bir deri olup olmadığını anlamıyor ve 'suni deri' ibaresiyle birçok kullanıcı bu ürünü deri ürünü olarak satın alıyor. Gerçek deri ürün satan firmalar ve 'suni deri' diye plastik ürün satan firmalar arasında haksız rekabet ve haksız kazanç ortaya çıkıyor. Bu ibarenin kullanılmaması gerektiğini savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sanal fuar başarılı geçti"

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk dijital fuarı Shoedex2020 Ayakkabı, Çanta ve Aksesuarları Fuarı'nı da değerlendiren Gündoğdu, şöyle konuştu:

"1-4 Haziran'da sanal fuar yaptık. Bu Türkiye'de bir ilkti. Başarılı bir şekilde gerçekleşti. Eylül ayında daha geniş çaplı bir fuar yapacağız. Fuarı uluslararası bir fuar haline getirmeyi düşünüyoruz. Teknolojinin, dijitalleşmenin bu kadar yüksek oranda ihtiyaç duyulduğu dönemde, hızlı şekilde bir şekilde bulunup sanal fuar düzenledik. Dijitalleşme önümüzdeki dönemde daha hızlı bir şekilde ihtiyaç olacaktır." - İZMİR

Kaynak: İHA