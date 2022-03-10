Deri ve ayakkabı sektörü, Rusya ve Ukrayna'nın en güçlü tedarikçisi olacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, ihracatçı sektörlerin yılın ilk yarısında hedefledikleri rakamların revize edilmesine neden olacak. İki ülke, geçen seneyi 1 milyar 726 milyon dolar ihracatla kapatan deri ve deri mamulleri sektörü için önemli ihracat pazarları. Sektörün ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke Almanya, Rusya ve İtalya oldu.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Güven Karaca, Rusya ve Ukrayna'nın deri ve ayakkabı sektörü için kritik pazarlar olduğunu vurguladı.

Karaca, "Şu anda bölgeden sipariş iptalleri yaşıyoruz. Daha da önemlisi Rusya'ya gönderdiğimiz ürünlerin parasını tahsil edemiyoruz. Bana göre, bu savaş bittikten sonra iki ülkenin en önemli tedarikçi ülkesi olacağız. Yeter ki bu dönemi en az hasarla atlatalım. Alternatif pazarların önemi bugün Rusya-Ukrayna savaşı ile bir kez daha karşımıza çıktı" dedi.

Nisan ayında yapılacak seçimlerde başkan adaylığını açıklayan Karaca, "Alternatif pazarların önemini bugün bir kez daha idrak ediyoruz. Bundan 7 yıl önce Rusya ile yaşadığımız uçak krizinden bu yana Avrupa bölgesine gerçekleştirdiğimiz ihracatın ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Şu anda yaşanan savaş sadece bizim sektörümüzü değil dünya ticaretini olumsuz etkiliyor. Bölgeden sipariş iptalleri yaşıyoruz. Daha da ötesinde Rusya'ya gönderdiğimiz ürünlerin parasını tahsil edemiyoruz. Bana göre bu savaş bittikten sonra iki ülkenin en önemli tedarikçi ülkesi olacağız. Yeter ki bu dönemi en az hasarla atlatalım. Dünyada tüketimin olduğu her bölgede var olabilirsek, bir bölgede aniden beliren krizlerden çok daha az etkilenmiş oluruz. Ölçeği genişletebilecek güce ve potansiyele sahibiz. Yeter ki sektörümüzün mevcut sorunlarına kolektif çözümler üretelim" dedi.

"Küresel pastadan daha fazla pay almak istiyoruz"

Projelerini genel hatlarıyla detaylandıran Karaca, "Deri ve deri mamulleri sektörünün küresel büyüklüğü 200 milyar dolar. Bizim bu büyük pastadan aldığımız pay şu an yüzde 1'in altında. Kısa vadedeki ilk hedefimiz ihracat pazarlarımızı genişleterek bu pastadan daha fazla pay almak. Ayakkabı, saraciye, deri, kürk ve konfeksiyon ile bu sektörlerin yan sanayi üreticileri için ekibim ve ben göreve talibiz" dedi.

Sıfır atık hedefi için karbon nötr OSB

Orta ve uzun vadedeki hedeflerinin ise sürdürülebilirlik ve sosyal uygunluk alanlarında yetkinliğini kanıtlayan firma sayısını artırmak olduğunu söyleyen Karaca, kurmayı planladıkları Karbon Nötr OSB'lerde üretimin ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynakları ile yapılacağını, bu bölgelerde üretim yapan firmaların atıklarının da kurulacak enerji üretim tesisleri ile değerlendirileceğini ifade etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel