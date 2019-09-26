Deri üretiminde su tasarrufu teknolojisi

26.09.2019 11:57

Beş yıl süren çalışmaların sonucunda geliştirilen DriTan teknolojisi, derilerin bronzlaşması için gereken su miktarını önemli ölçüde azaltırken, imalathanelerin de daha sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlıyor.



Danimarkalı deri devi ECCO, derilerin işlenmesi sürecinde harcanan suyu en aza indirmek için devrim niteliğinde bir teknolojiyi hayata geçirdi. Yapılan şirket açıklamasına göre beş yıl süren çalışmaların sonucunda geliştirilen DriTan teknolojisi, derilerin bronzlaşması için gereken su miktarını önemli ölçüde azaltırken, imalathanelerin de daha sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlıyor. Her bir deri için yaklaşık 20 litre su tasarrufu sağlayan teknoloji ayrıca kimyasal kullanımını da en aza indirgiyor. Teknoloji sayesinde elde edilen tasarrufla senede ortalama 10 bin kişinin su ihtiyacını karşılamanın mümkün olduğu belirtildi.



Söz konusu teknoloji sayesinde yılda 25 milyon litreden fazla su tasarrufu sağlanması amaçlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA