Deri üreticilerinden GSO'ya ziyaret

04.09.2019 16:24

Gaziantepli deri imalatçıları ve saraciyeciler, sektörün güncel durumu ve gelecek dönem yürütülecek çalışmaları değerlendirmek üzere Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'yi ziyaret etti.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Ünverdi, deri imalatının Gaziantep için tarihi bir yönü ve önemi olduğunu belirterek, "Bu meslek şehrimize babalarımızdan, dedelerimizden kalma, çok değerli bir miras. Bizler de sektörü daha da geliştirmek, niteliğini artırmak ve iş hacmini büyütmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Sektörün gelişmesine ve güçlenmesine yönelik teşvik ve destekler konusunda üreticileri bilgilendirip, destek olmaya devam edeceklerini kaydeden Ünverdi, daha iyi şartlarda üretim yapılması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Ünverdi'ye teşekkür eden sektör temsilcileri de Gaziantep'te 50'ye yakın derici ve saraciyecinin faaliyet gösterdiğini, bu üreticilerin Türkiye pazarında çok önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

Sektör temsilcileri, Türkiye'nin deri kemer ihtiyacının yüzde 90'ının, yemenide kullanılan derinin ise tamamının Gaziantep'te üretildiğini ve ihraç edildiğini belirtti.

Deri imalatçıları, sektörü daha da geliştirmek adına daha büyük ölçekte üretim ve ihracat yapmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA