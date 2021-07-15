Deri sektöründen ekonomiye Kurban Bayramı'nda 3 milyar liralık katkı
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Deri sektöründen ekonomiye Kurban Bayramı'nda 3 milyar liralık katkı

Deri sektöründen ekonomiye Kurban Bayramı'nda 3 milyar liralık katkı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner, "Kurban derilerinin, kesimden sonra doğru işlenip üretimde kullanılmasıyla çanta, ayakkabı, kemer ve döşemelik gibi katma değerli ürünlere dönüştürülerek ekonomimize yaklaşık 3 milyar TL'nin üzerinde katkı sağlayacağını öngörüyoruz.

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner, "Kurban derilerinin, kesimden sonra doğru işlenip üretimde kullanılmasıyla çanta, ayakkabı, kemer ve döşemelik gibi katma değerli ürünlere dönüştürülerek ekonomimize yaklaşık 3 milyar TL'nin üzerinde katkı sağlayacağını öngörüyoruz." dedi.

Deri sektörü her yıl Kurban Bayramı'nda doğru kesim, yüzüm ve saklama işlemleriyle atık derilerin sektöre kazandırılmasını amaçlarken, sektör bu yıl da Kurban Bayramı için bekleyiş içerisinde bulunuyor.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Uyguner, doğru kesim yöntemleri ve doğru saklama ile elde edilecek ham madde değeri taşıyan kurban derilerinin ekonomik kazanım için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kurban Bayramı'nda derilerin doğru kesilmesi ve tuzlanmasıyla atık olarak çevreye ve doğaya zarar verecek bir ürünü ekonomiye kazandırdıklarını ifade eden Uyguner, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nda ham deri ihtiyacının çok büyük bir kısmını doğru kesim ve tuzlama teknikleriyle yurt içinden sağlayabiliriz. Yüksek çevre duyarlılığı ile hareket eden sektörümüz aslında diğer alanlara göre geri dönüşümü en iyi kullanan iş kollarından biri. Dünyanın her bölgesi ve ülkesinde olduğu gibi küçük ve büyükbaş hayvanlar besin ihtiyacı olduğu için üretiliyor ve tüketiliyor. Hayvanlardan geriye kalan deri ise işlenmezse dönüşüm sorunu yaşıyor. Bu nedenle hayvanın vücudunda derinin oluşturduğu yüzde 3 ile 5 arasındaki bu materyal, hem bir sektör yaratıyor hem de geri dönüşüm sorununu çözüyor. Deriyi işleyerek ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer ve döşemelik gibi alanlarda kullanarak ülke ekonomimize kazandırıyoruz. Kurban derilerinin kesiminden sonra doğru işlenmesiyle ayakkabı, saraciye, yarı işlenmiş ve bitmiş deri gibi katma değerli ürünler üretiyoruz. Bayramın ekonomimize yaklaşık 3 milyar TL'lik katma değerli deri katkısı sağlayacağını öngörüyoruz."

"Kurban derileri geri dönüştürülmeli"

Burak Uyguner, katma değeri yüksek ürün üretiminin temelinin kaliteli ham maddede yattığını belirtti.

Bu nedenle Kurban Bayramı'nın sektör için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Uyguner, "Türkiye'de her yıl deri sanayimiz, 6-6,5 milyon büyükbaş ve yaklaşık 50 milyon küçükbaş hayvan ham derisine ihtiyaç duyuyor. Bayramda yaklaşık olarak kesime giden 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş bulunuyor. Son yıllarda Türkiye'de jelatin ve kolajen pazarının da güçlenmesiyle tabakhane çıktıları ve kurban derilerinden de katma değer elde etmeye başladık." ifadelerini kullandı.

İşlenemeyen ham derilerin doğaya zarar verdiğini vurgulayan Uyguner, derinin kesim, yüzüm ve saklama koşullarının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Kötü yüzülmüş, hamlamış derilerin kalitesini yitirdiğini ve zor alıcı bulduğunu anlatan Uyguner, "Deri aynı zamanda bir geri dönüşüm ürünü. Kurban Bayram'ında da bu işlemlere mutlaka dikkat edilmeli. Her Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlardan miktar bazında yüzde 30 oranında israf ya da heba olup giden ham deri var. Bu şekilde önemli bir ekonomik büyüklük kesim, yüzüm ve saklama koşullarına dikkat edilmediği için alıcı bulamayıp geri dönüştürülemez atığa dönüşüyor ve doğaya yük oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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