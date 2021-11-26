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"Deri Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama Örneği Projesi"

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Deri Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama Örneği Projesi", "İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı" Gerede Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Deri Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama Örneği Projesi", "İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı" Gerede Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirildi.

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka, AA muhabirine, proje kapsamında şimdiye kadar Gerede Deri İhtisas ve Sanayi Bölgesinde hizmet veren 13 firmanın basınçlı kaplarının ve kaldırma ekipmanlarının periyodik kontrolleri, 21 firmanın elektrik tesisatı ve aydınlatma ekipmanlarının periyodik kontrolleri, 4 firmanın makine ve elektrikli cihazlarının topraklama ölçümleri, 39 firmanın çalışanlarının detaylı sağlık taramasının gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaşka, ayrıca 60 firmada yangın tatbikatları yapılıp belgelendirildiğini ifade ederek, "Yine 60 firmaya acil durum ve güvenlik levhaları dağıtıldı. 35 çalışana ilkyardım eğitimi verilip başarılı olan 23 kişiye ilk yardımcı sertifikası verildi. 60 firmanın ortam ölçümleri gerçekleştirildi." dedi.

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AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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