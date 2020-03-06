Deri sektöründe her 3 dolarlık ihracatın 2 doları ayakkabıdan

06.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:49

Egeli ayakkabı ihracatçıları, 2020 yılına başarılı bir giriş yaparken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2020 yılının ocak-şubat döneminde ayakkabı ihracatında yüzde 33'lük artış hızı yakaladı ve 21 milyon 63 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.



Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDDMİB) 2020 yılının ocak-şubat döneminde toplam ihracatını yüzde 24'lük artışla 25,6 milyon dolardan 31,8 milyon dolara taşıdı. EDDMİB, yüzde 24'lük ihracat artış hızıyla Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracat artış rekortmeni oldu.



İtalya ve Rusya'da ektiği tohumların meyvelerini topluyor



Türkiye'nin deri ve deri mamulleri ihraç ettiği ülkeler arasında ilk üçte yer alan İtalya'da düzenlenen Garda Fuarı'na, Rusya'da ise Euroshoes Fuarı'na Türkiye milli katılım organizasyonu yapan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, bu fuarlarda yaptığı tanıtımların emeğini görüyor.



Deri ve deri mamulleri sektörünün 2019 yılında iç piyasada yaşanan daralma sonrasında ihracata daha fazla mesai harcadığını dile getiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, deri sektöründeki firmaların çabalarının meyvelerini toplamaya başladığını kaydetti.



Ege Bölgesi'nden deri ve deri mamulleri ihracatının 2020 yılının ocak-şubat döneminde yüzde 24'lük artışla 31 milyon 814 bin dolara ulaştığı bilgisini veren Zandar, "Son yaşanan ekonomik kriz sonrasında ihracatı en fazla artan ayakkabı sektörümüz oldu. Ayakkabı ihracatımız yüzde 33'lük artışla 15,8 milyon dolardan, 21,1 milyon dolara yükseldi. Deri sektöründe her 3 dolarlık döviz getirisinin 2 dolarını ayakkabı ihracatı sayesinde elde ettik. Deri postlar ihracatımız 4,5 milyon dolar, saraciye sektörümüzün dış satımı 3,2 milyon dolar olurken, deri konfeksiyon ürünleri ihracatımız 3,1 milyon dolar olarak gerçekleşti" şeklinde konuştu.



Egeli deri ihracatçıları, 2020 yılının ocak-şubat aylarında 78 ülkeye ihracat yapmayı başarırken, Almanya 5,3 milyon dolarlık ihracatla zirvede yer aldı. Rusya Federasyonu 2,4 milyon dolarlık Türk deri ve mamulleri tercih ederken, İtalya bu ülkeleri 2 milyon dolarlık tutarla takip etti. - İZMİR

Kaynak: İHA