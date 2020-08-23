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Deri sektöründe 803 milyon dolarlık ihracat

Bu yıl şu ana kadar 803 milyon dolarlık ihracat yapan deri sektörü, 2020 sonunda 1,5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor.

Deri sektöründe 803 milyon dolarlık ihracat
23.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:38

Bu yıl şu ana kadar 803 milyon dolarlık ihracat yapan deri sektörü, 2020 sonunda 1,5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, AA muhabirine, Antalya'da düzenlenen "Leather and Fur Fashion Show" fuarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşen ihracatı bir nebze de olsa hareketlendireceğini söyledi.

Türkiye'den 46 firmanın stant açtığı fuara, Rusya, Ukrayna, Polonya, Almanya, Makedonya, Lübnan, Kazakistan ve Belarus'tan 700'e yakın iş insanının katıldığını dile getiren Şenocak, fuarın yeni ticari fırsatlar kazandırmasını umduklarını kaydetti.

Bu yıl ihracata hızlı başladıklarını, yılbaşında yüzde 15'lere varan bir artış trendini yakaladıklarını anlatan Şenocak, sektörün ocak ve şubatta tüm zamanların aylık ve dönemsel ihracat rekorlarını kırdığını anımsattı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde tüketim ve talebin azaldığını belirten Şenocak, bu doğrultuda mart-ağustos arası yüzde 40'ı aşan bir ihracat düşüşü yaşadıklarını ifade etti.

"514 milyon dolarlık ayakkabı ihraç edildi"

1 Ocak -18 Ağustos döneminde deri ve deri mamulleri ihracatının 803 milyon dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Şenocak, "18 Ağustos itibarıyla yılbaşından bu yana ayakkabı ihracatımız 514 milyon dolar, yarı işlenmiş/bitmiş deri ve işlenmiş kürk ihracatımız 101 milyon dolar, saraciye ihracatımız 100 milyon dolar, deri ve kürk konfeksiyon ihracatımız da 87 milyon dolar oldu." dedi.

Sektörün 200'ün üzerinde ülkeye ihracat yaptığını aktaran Şenocak, bu dönemde en çok satış yapılan ilk on ülke arasında Almanya, Rusya, İtalya, Irak, İspanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Romanya ve ABD'nin yer aldığını belirtti.

"İhracatı artırmak için Dijital Dönüşüm Projesi"

Seyahat kısıtlamalarının sürdüğü süreçte e-ticaret ve e-ihracat gibi satış kanallarının artık daha etkin şekilde global ticaretin merkezine konumlanacağını ifade eden Şenocak, ihracatı artırmak amacıyla İDMİB Dijital Dönüşüm Projesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Proje kapsamında 9 ana başlık altında toplayarak bir yol haritası oluşturduklarını aktaran Şenocak, şunları söyledi:

"Projemizin temelinde firmalarımızın üç boyutlu ürün modellemesi, online katalog oluşturmaları, dijital B2B etkinlikleri, sanal fuarlar ve e-ihracat gibi yeni nesil pazarlama adımlarına adaptasyonu bulunuyor. Öncelikli amacımız dijital dönüşüm projemiz kapsamında kuracağımız web portal aracılığı ile üyelerimizi yabancı alıcılar ile dijital ortamda bir araya getirmek. Bu portal yılın 365 günü herkesin erişimine açık olacak. Portalımızın dünya çapında tanıtımı için de gerek Türkiye İhracatçılar Meclisi gerekse Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugünkü şartlar doğrultusunda 2020 ihracat hedefini yaklaşık 1,4 ile 1,5 milyar dolar aralığında belirledik."

Ayrıca sektörün tanıtımıyla ilgili de çalışma yaptıklarını anlatan Şenocak, "Türk derisinin hikayesi, uluslararası tanıtım ve iş birliği çalışması" projesini de hayata geçirdiklerini kaydetti. Yakın zamanda çekimleri tamamlanan 5 tanıtım filmini tüm dijital platformlarda yayınlayacaklarını belirten Şenocak, "İnanıyoruz ki bu sayede Türk deri ve deri mamullerinin kalitesini ve üretim gücünü global anlamda daha bilinir ve tanınır hale getireceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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