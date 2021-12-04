Deri sektöründe 2022 ihracat hedefi 2 milyar dolar

ANTALYA (AA) - Yılı 1 milyar 750 milyon dolarlık ihracatla kapatmayı planlayan deri ve deri mamulleri sektörü, gelecek yıl 2 milyar dolarlık dış satıma imza atmayı hedefliyor.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından Antalya'da düzenlenen Leather&Fur Fuarı'na katılan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, AA muhabirine, deri ve deri mamullerinin, salgın döneminde ihracatını artıran sektörler arasında yer aldığını söyledi.

Salgın başlangıcında çeşitli sıkıntılar yaşandığını ancak hızlı bir şekilde toparlanmaya geçildiğini aktaran Şenocak, önce ayakkabı sektöründe siparişlerin arttığını, ardından da saraciye, yarı mamul, deri konfeksiyon ve kürk giyimde ciddi hareketlenmelerin yaşandığını dile getirdi.

Ayakkabı ve saraciye malzemelerinin siparişlerinde 6 aylık bir doluluk olduğunu, konfeksiyonda da iki aydır hızlı artışlar bulunduğunu anlatan Şenocak, "2019 rakamlarını geride bıraktık, yüzde 3 civarında bir artışımız var. 2020'ye göre ise yüzde 30 civarında bir artış söz konusu. Kasım sonu itibarıyla 1,6 milyar dolar civarında bir ihracatımız var, yılı 1 milyar 750 milyon dolar, yani 2019 yılı rakamlarının 50-60 milyon dolar fazlasıyla kapatacağız." dedi.

Gelecek yıl için 2 milyar dolarlık ihracat hedefi

Kasımda en çok artış sağlayan sektörün deri ve kürk konfeksiyon olduğuna değinen Şenocak, genel ihracat rakamlarına göre ise ayakkabı sektörünün ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Deri ve deri mamulleri ihracatında yaklaşık yüzde 60'lık kısmı ayakkabı sektörünün oluşturduğunu ifade eden Şenocak, geri kalan kısımda da diğer sektörlerin yer aldığını söyledi.

Şenocak, gelecek yıl için ise daha umutlu olduklarını, ön sipariş rakamlarının ve hareketliliğin 2022'nin daha iyi geçeceğini gösterdiğini kaydetti.

Müşteri çeşitlenmesine büyük önem verdiklerine dikkati çeken Şenocak, sadece komşu ülkelere yönelik değil, dünyanın her yerine ihracat yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Eskiden doğu blok ülkelerine deri ve kürk konfeksiyon ağırlıklı ihracatın olduğunu vurgulayan Şenocak, "Bugüne baktığımız da deri ve deri mamullerinde Almanya Rusya'yı yakalamış durumda. İlk 5'i sayarsak Rusya, Almanya, İtalya, Irak ve İspanya geliyor. Orta Asya'da da deri ve kürk konfeksiyonunda ciddi ivme yapan ülkeler de var, Kazakistan, Tacikistan gibi. Biz ABD'yi önemsiyoruz, epey emek vermiştik, yine de veriyoruz, ticaret heyetleri yapacağız. Kasımda birinci sırada ABD var, deri ve kürk konfeksiyon ihracatında." ifadesini kullandı.

170 ülkeye ihracat

Şenocak, Uzak Doğu ülkeleri tedariklerinde sıkıntılar yaşandığını, bu durumun Türkiye'nin ihracatının artmasına pozitif katkı sağladığını kaydetti.

Bu açıdan tüm pazarları önemsediklerini belirten Şenocak, "Deri ve deri mamullerinde hedef ülkelerimiz ikinci halka ülkeleri, Amerika, Güney Afrika, Uzak Doğu ve bunların hepsinde de gelişme var. Bu da bizi sevindiriyor. Bunlar da ihracata katkı sağlayacak. Kesinlikle 2022'de ihracatın 2 milyar doların üstünde olacağına inanıyorum. Deri ve deri mamullerinde 170 ülkeye ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi Haberleri

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