Deri sektörü, atık olacak bir maddeyi işleyip ihraç ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Deri sektörü, atık olacak bir maddeyi işleyip ihraç ediyor

14.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:20
Deri sektörü, atık olacak bir maddeyi işleyip ihraç ediyor

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, deri sektörünün normalde atık olacak bir maddeyi pırlanta gibi işleyip ihraç ettiğini belirterek, "Ülkemize döviz girdisi sağlayan bir sektör olarak hayvan katliamı ve beslenme tercihleri ile ilgili konularla uzaktan yakından...

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, deri sektörünün normalde atık olacak bir maddeyi pırlanta gibi işleyip ihraç ettiğini belirterek, "Ülkemize döviz girdisi sağlayan bir sektör olarak hayvan katliamı ve beslenme tercihleri ile ilgili konularla uzaktan yakından bir ilgimiz yok." ifadesini kullandı.

Gözmen, son günlerde sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan "et tüketimi ve kürk" konulu haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Deri sektörünün normalde atık olacak bir maddeyi pırlanta gibi işleyip ihraç ettiğini belirten Gözmen, "Ülkemize döviz girdisi sağlayan bir sektör olarak hayvan katliamı ve beslenme tercihleri ile ilgili konularla uzaktan yakından bir ilgimiz yok." ifadesini kullandı.

Kürk hayvanlarının özel çiftliklerde sadece kürkü için beslenen ve eti yenmeyen hayvanlardan oluştuğunu aktaran Gözmen, şunları kaydetti:

"Oysa etini yediğimiz ve kurbanda kesilen hayvanların derisi, atık ürün olarak deri ceket, yünlü deri ceket, ayakkabı, kemer çanta olarak, tabaklama esnasında çıkan ikinci ürünlerden de çok değerli kolajenler, kozmetik ürünleri ve gıda sektöründe jelatin ve salam, sucuk kılıfları ve benzeri ürünler elde edilerek insanlığın hizmetine sunuluyor. Doğa dostu bu ürünler gömüldüğünde sayılı aylarda eriyip yok oluyor. İnsanları veganlığa yönlendirmek başka bir konu ancak gündem oluşturmak için insanların duyguları ile yüzde 95'i ihracata çalışan sektörün emeğine, atık ürünlerden ekonomiye katkıda bulunan binlerce insanın ekmek yediği sektörün ve ürünlerinin bu konuyla karıştırılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Satın alınan her bir deri ürün, çevreye verilen değerin somut ve açık bir göstergesidir. Oysa gerçek deri yerine tercih edilen petrokimya bazlı ürünler, yüzlerce yıl doğa tarafından yok edilemiyor. Geleceği düşünen her bir bireyin bu gerçeği göz önünde bulundurması büyük önem arz ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ayşe Keşir Ömer Çelik Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Hülya Avşar Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Bülent Uygun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Deri sektörü, atık olacak bir maddeyi işleyip ihraç ediyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 12:21:19. #1.16#
title