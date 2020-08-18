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Deri sektörü Antalya'da buluştu

Türk deri sektörü temsilcileri, Rusya, Ukrayna, Polonya, Almanya, Makedonya, Lübnan, Kazakistan ve Belarus'tan 700'ün üzerinde iş insanının katılımıyla Antalya'da düzenlenen Deri ve Kürk Moda Fuarı'nda bir araya geldi.

Deri sektörü Antalya'da buluştu
18.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:05

Türk deri sektörü temsilcileri, Rusya, Ukrayna, Polonya, Almanya, Makedonya, Lübnan, Kazakistan ve Belarus'tan 700'ün üzerinde iş insanının katılımıyla Antalya'da düzenlenen Deri ve Kürk Moda Fuarı'nda bir araya geldi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ve Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından bir otelde Leather&Fur Fashion Show adıyla düzenlenen fuarda 46 firma stant açtı.

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, yaptığı açıklamada, tüm önlemleri alarak gerçekleştirdikleri fuarın sektöre can suyu olacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından deri ve deri mamulleri sektörünün de etkilendiğine işaret eden Şenocak, "Deri ve deri mamulleri sektörü olarak pandemi etkilerinin azaldığı haziran ve temmuzda 230 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştirdik. Bu süreçte en fazla ihracat yaptığımız ilk 3 ülke Almanya, Rusya ve Irak oldu." ifadelerini kullandı.

Fuarın sektör açısından önemli olduğunu belirten Şenocak, "Salgından sonra düzenlenen ilk ticari heyet. Birçok ülkeden iş insanını Türk deri sektörüyle buluşturduk. İhracat rakamlarımızın daha da ileri seviyelere gelmesi adına kritik öneme sahip. Bu dönemde 700 yabancı iş insanını Antalya'da ağırlıyor ve onlarla ticaret yapıyor olmak bizler için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen de 3 bin 650 metrekareyi bulan geniş bir alanda düzenlenen fuarda 46 ihracatçı firmanın stant açtığını bildirdi. Salgın tedbirlerine titizlikle uyduklarını belirten Gözmen, yabancı konuklarının da önlemlerden memnun olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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