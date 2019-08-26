Deri savaş kostümü imalatçıları yurt dışına açıldı

26.08.2019 12:31

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde stant açan geleneksel kostüm üreticileri, deriden yaptıkları savaş kostümlerini Arap ve Avrupa ülkeleri ile ABD'ye gönderiyor.

Çarho mevkisinde kutlamaların yapıldığı alanda kurdukları stantta, deriden yaptıkları geleneksel kıyafetleri sergileyen Turan Bahadır ve Faruk Tanyeri, vatandaşların kıyafetlere yoğun ilgi gösterdiğini anlattı.

Son yıllarda yayınlanan tarihi dizilerin, savaş kostümlerine ilgiyi artırdığını belirten Bahadır, standı ziyaret eden vatandaşların, buradaki kostümleri giyerek fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Doğu Türkistan'dan gelip Türkiye'ye yerleştiğini ifade eden Bahadır, geleneklerini yaşatmak amacıyla atalarının giydiği kıyafetlerden ürettiklerini dile getirdi.

Kıyafetlere ilginin artmasıyla işlerini geliştirdiklerini belirten Bahadır, şunları kaydetti:

"Geleneksel Türk kültürü olan ürünleri yapıyoruz. İstanbul'da imalatını yapıyoruz. Son dönemlerde tarihi dizilerin etkisiyle ilgi artmaya başladı. İnsanlarımız bilinçlenmeye başladı. Türk kültürünü tanımak istiyor. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Biz de elimizden geldiğince Türk, Kafkas, Kazakistan, Moğolistan, Kayı, Kırım ve Tatar olmak üzere bütün hepsinin kıyafetlerini yapıyoruz. Ürettiğimiz deri savaş kıyafetlerini internet üzerinden ve festivallerde satıyoruz, Avrupa ülkelerine gönderiyoruz, az da olsa Amerika'dan talep alıyoruz. Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde Arap ülkelerinden insanların da kıyafetlere ilgisi arttı. Çok fazla Ertuğrul kıyafeti istiyorlar. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz."

"Oyunculara deri kıyafetler üretiyoruz."

Deri imalatçısı Tanyeri de filmlerde oyuncuların giydiği deri kıyafetleri İstanbul'da ürettiklerini belirtti.

Üç yıldan bu yana festivallere katıldıklarını aktaran Tanyeri, "İnsanlara Türk savaşçılarının hangi kıyafetlerle savaştığını, kurt başının neyi ifade ettiğini anlatıyoruz. Çok büyük ilgi var. Filmlerde oynayan oyunculara deri kıyafet üretiyoruz. Misafirler bizimle fotoğraf çektiriyor. Standımızda da yoğunluk yaşıyoruz. Vatandaşlarımız bu etkinlikler sayesinde bilinçleniyor, kültürlerini ve atalarını öğreniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA