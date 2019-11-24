Deri'n Fikirler'de finale doğru

24.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:54

Deri sektöründe katma değerli ürünlerin ortaya çıkması amacıyla yenilikçi ve vizyoner deri mühendisleri ile tasarımcıların yarıştığı Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışmasında final yolunda son düzlüğe girildi. Geçtiğimiz günlerde belirlenen 10 finalist, bu yıl "eksiotuz" teması ile yarışacakları Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması Finali öncesi "workshop" etkinliğinde çalışmalarını sergiledi.



Ege Deri ve Deri Mamülleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve yarışma jürisinin katıldığı "workshop" etkinliğinde yarışmacıların final tasarımlarına yönelik bugüne kadar yaptığı çalışmalar incelendi. Ünlü modacı Hatice Gökçe ve Emre Erdemoğlu da tasarımcıların çalışmalarını inceleyerek fikirlerini paylaştı ve finale giden yolda tasarımcılara ışık tuttu.



"Eksiotuz" temasıyla düzenlenecek Deri'n Fikirler 8. Deri Üretim ve Tasarım Yarışması için sürecin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Erkan Zandar, "Bugün burada 10 finalistimiz çalışmalarını sergiledi. Bizler gibi sektörün içinden gelen isimlerden, danışmanlarından ve ünlü modacılardan fikirler aldı. Bu yönlendirmelere göre tasarımlarına son şeklini vererek finalde yüksek kaliteli ve başarılı çıktılar ortaya koyacaklarına inanıyorum şeklinde konuştu.



Bu tür yarışmalar ile katma değerli deri ihracatını artırmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Zandar, deri sektöründe katma değerli ürün ihraç eden ülkelerde kilogram fiyatı 70 dolarlara ulaşıyor. Bizim de bu rakamlara ulaşabilmemiz için tasarım yönümüze ağırlık vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.



Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması'nın finali İZFAŞ tarafından düzenlenen Leather and More Fuarı kapsamında Deri Sektöründe İhracatın Yıldızları Ödül Töreniyle birlikte gerçekleştirilecek.



Deriyi en güzel tasarlayan yarışmacı 10 bin TL'lik ödülün sahibi olurken, ikinci isim 6 bin TL kazacak. Üçüncü isim 4 bin TL ödüle hak kazanacak. En güzel tasarımı yapan isimler, Ticaret Bakanlığı'nın 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliği kapsamında yurtdışında tasarım eğitimi olanağına da kavuşacak. - İZMİR

Kaynak: İHA