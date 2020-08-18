Deri modasının incelikleri KOMEK'te
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Deri modasının incelikleri KOMEK'te

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) Deri Çanta ve Aksesuar Yapımı branşı ile deri modasının inceliklerini kursiyerlerine öğretiyor.

Deri modasının incelikleri KOMEK'te
18.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:33

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) Deri Çanta ve Aksesuar Yapımı branşı ile deri modasının inceliklerini kursiyerlerine öğretiyor.

KOMEK'te Deri Çanta ve Aksesuar Yapımı branşında verilen kurlar ile kursiyerlere deri modasının incelikleri öğretiliyor. Kursta, çanta ve elbise gibi kişiye özel tasarımlar ortaya çıkarılıyor. Atık deriyi kullanarak yapılan şık tasarımlar, mağaza vitrinlerinde sergilenecek kalitesi ile göz dolduruyor.

Deri Çanta ve Aksesuar Yapımı branşında ilk olarak tasarımı yapılacak olan ürünün teknik ölçümleri alınıyor. Ardından kalıp çıkartma ve bu kalıbın deri üzerine aktarılması öğretiliyor. Kalıba alınan deriyi kesen ve üzerinde doku, motif ve desen çalışması yapan kursiyerler, çakma işlemine geçiyor. Üründeki son işlemlerden birini ise renklendirme yani boyama oluşturuyor. Mumlu ipliklerle kenarları dikilen ürün son rötuşların ardından kullanıma hazır hale geliyor.

KOMEK'te öğretilen bu teknikler sayesinde kursiyerler, cüzdan, elbise, çanta ya da ev aksesuarları yapabiliyor. Yapılan ürünler, hiçbirine makine değmeden, tamamıyla el emeğiyle üretiliyor. Her bir ürün el yapımı özelliği ile değerine değer katıyor. Bir çanta ya da bir elbise, kişiye özel olarak dikiliyor. KOMEK'te verilen Deri Çanta ve Aksesuar Yapımı eğitimi kalitesiyle ürünlere yansıyor. Kursiyerler, aldıkları eğitim nedeniyle birbirinden özel ürünlere adeta hayat veriyor. Ortaya çıkan şık tasarımlar ünlü mağazaların vitrinlerinde sergilenecek nitelikte beğeni topluyor.

Öte yandan KOMEK, eğitimin korona günlerinde sağlıklı bir şekilde devam etmesi için bir dizi tedbir aldı. Telafi eğitimlerinin başlamasıyla uygulamaya alınan tedbirlerin başında maske kullanımı geliyor. 2020-2021 eğitim yılı grup planlamalarında atölye büyüklüklerine göre sosyal mesafe dikkate alınarak kursiyer sayısı belirlenecek olup ders esnasında kursiyer ve usta öğreticilerin maske kullanması zorunlu olacak. Blok ders uygulaması yapılmayacak, teneffüs süreleri uzatılarak ortam havalandırılması sağlanacak. Klima sistemi kullanılmayacak, derslik ve ofisler doğal yollarla havalandırılacak. Ders araç ve gereçlerinin periyodik hijyeni sağlanacak ve hastalık belirtisi taşıyan kursiyerler en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. KOMEK söz konusu önlemlerle pandemi sürecinde, en sağlıklı şekilde eğitim vermeyi sürdürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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