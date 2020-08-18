Deri modasının incelikleri KO-MEK'te
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Deri modasının incelikleri KO-MEK'te

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları Deri Çanta ve Aksesuar Yapımı Branşı ile deri modasının inceliklerini kursiyerlerine öğretiyor.

Deri modasının incelikleri KO-MEK'te
18.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:36

Kursta, çanta ve elbise gibi kişiye özel (haute couture) tasarımlar ortaya çıkarılıyor. Atık deriyi kullanarak yapılan şık tasarımlar, mağaza vitrinlerinde sergilenecek kalitesi ile göz dolduruyor. Sizler de bu kursa katılarak deri modasının inceliklerini KO-MEK'te ücretsiz öğrenebilirsiniz.

KALİTELİ EĞİTİM

Deri Çanta ve Aksesuar Yapımı Branşı'nda ilk olarak tasarımı yapılacak olan ürünün teknik ölçümleri alınıyor. Ardından kalıp çıkartma ve bu kalıbın deri üzerine aktarılması öğretiliyor. Kalıba alınan deriyi kesen ve üzerinde doku, motif ve desen çalışması yapan kursiyerler, çakma işlemine geçiyor. Üründeki son işlemlerden birini ise renklendirme yani boyama oluşturuyor. Mumlu ipliklerle kenarları dikilen ürün son rötuşların ardından kullanıma hazır hale geliyor.

HEPSİ EL YAPIMI, MAKİNE İŞİ YOK

KO-MEK'te öğretilen bu teknikler sayesinde kursiyerler, cüzdan, elbise, çanta ya da ev aksesuarları yapabiliyor. Yapılan ürünlerin en önemli özelliği ise hiçbirine makine değmemesi oluşturuyor. Her bir ürün el yapımı özelliği ile değerine değer katıyor. Ürüne önem katan bir başka özellik ise kişiye özel (haute couture)olmasında yatıyor. Bir çanta ya da bir elbise kişiye özel olarak dikiliyor.

MAĞAZA VİTRİNLERİNDE SERGİLENECEK KALİTEDE

KO-MEK'te verilen Deri Çanta ve Aksesuar Yapımı eğitimi kalitesiyle ürünlere yansıyor. Kursiyerler, aldıkları eğitim nedeniyle birbirinden özel ürünlere adeta hayat veriyor. Ortaya çıkan şık tasarımlar ünlü mağazaların vitrinlerinde sergilenecek nitelikte beğeni topluyor.

KO-MEK'TE KORONA TEDBİRLERİ

Öte yandan KO-MEK, eğitimin korona günlerinde sağlıklı bir şekilde devam etmesi için bir dizi tedbir aldı. Telafi eğitimlerinin başlamasıyla uygulamaya alınan tedbirlerin başında maske kullanımı geliyor. 2020-2021 eğitim yılı grup planlamalarında atölye büyüklüklerine göre sosyal mesafe dikkate alınarak kursiyer sayısı belirlenecek olup ders esnasında kursiyer ve usta öğreticilerin maske kullanması zorunlu olacak. Blok ders uygulaması yapılmayacak. Teneffüs süreleri uzatılarak ortam havalandırılması sağlanacak. Klima sistemi kullanılmayacak, derslik ve ofisler doğal yollarla havalandırılacak. Ders araç ve gereçlerinin periyodik hijyeni sağlanacak ve hastalık belirtisi taşıyan kursiyerler en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. KO-MEK söz konusu önlemlerle pandemi sürecinde, en sağlıklı şekilde eğitim vermeyi sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler

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