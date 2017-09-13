Deri İşleme Sanatını Ticarete Dönüştürdü

Halk Eğitim Merkezi'nde deri işleme kursuna katılan Meryem Dikmen, deriden yaptığı el ürünlerini internet ortamından satmaya başladı.



Ankara'da yaşayan 48 yaşındaki Meryem Dikmen, Gölbaşı Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Deri İşlemeciliği" kursuna iki dönem katıldı.



Sosyalleşmek amacıyla katıldığı kurs sonunda sertifikasını alan ve evinde el sanatını geliştiren Dikmen, deriden yaptığı çanta, cüzdan, kemer, bileklik, tablo gibi ürünleri internetten satmaya başlayarak örnek bir girişimciliğe imza attı.



İki çocuk annesi Dikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyalleşmek için Halk Eğitim Müdürlüğünün açtığı çeşitli kurslara katılarak kendini geliştirdiğini söyledi.



Sergide gördüğü deri tablo sonrası bu el sanatına ilgi duyduğunu anlatan Dikmen, "Deri bir tablo gördüm, çok beğendim, ilgimi çekti. İki yıl önce kursa başladım. İlk yıl deri bir tablo yaptım, ikinci yıl çanta yapmaya başladım." dedi.



Eşi ve çocuklarıyla bu el sanatını ticarete dökmeye karar verdiklerini ifade eden Dikmen, "Çevremde arkadaşlarım, eşim, dostumdan da beğeni aldım. Talepler başladı. Biz de talep karşılığında yapmaya başladık. Vergi muafiyet belgesini aldık. Kişiye özel kemerler, cüzdanlar, çantalar isteklerine göre yaptık. Hatta İstanbul'da bir mağazaya küçük cüzdanlar yaptık. Etraftan, çevreden gelenler oldukça da, talepte bulunanlara da yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kendisini destekleyen ailesine, kurs öğretmenine, Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür eden Dikmen, bundan sonraki süreçte isminin baş harflerini içeren MKD deri tasarımı adıyla markalaşmayı hedeflediğini belirtti.



Gölbaşı Halk Eğitim Müdürlüğü el sanatları öğretmeni Hatice Şahinkaya, kursiyerinin gerçekleştirdiği bu girişimden duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Bu kursları aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla kullanılmasının yerinde bir adım olduğunu söyleyen Şahinkaya, şu bilgileri aktardı:



"Kursiyerlerimiz satış yapmaya yöneliyorlar. Kursumuz açılalı 2 yıl oldu. Biz başlangıçta deri tablolar yaparak başladık ama kursiyerler bunu satışa dönüştürmek istediklerini söylediler. Ben de bu şekilde çantalar, cüzdanlar yaparak daha çok satış yapabileceklerini önerdim. Kabul ettiler, çok da güzel işler yaptılar. Kursiyerlerimin bu şekilde ürünleri yaparak satış yapması beni mutlu ediyor."