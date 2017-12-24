Deri İmalathanesinde Yangın...

Haberİbrahim AKTÜRK - KameraMurat SOLAK İstanbul, DHA



Esenler'de, deri imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, yangın Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı deri imalathanesinin çatı katında, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle, imalathanenin çatı katında maddi hasar oluştu. İşyerinde hafta sonu olması nedeniyle kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.