Deri İmalathanesinde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Deri imalathanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu



İSTANBUL - Esenler'de bir deri imalathanesinin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Esenler Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir deri imalathanesinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyenin deri imalathanesinin çatısındaki yangına müdahale etmesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Pazar günü dolayısıyla iş yerinde çalışanların olmaması olası bir can kaybını önlerken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.