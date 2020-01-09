Deri ihracatçılarının fuar atağı İtalya'dan başlıyor

09.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:41

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 11-14 Ocak tarihlerinde İtalya'nın Garda şehrinde düzenlenen Expo Riva Schuh Fuarı'na 10 firmayla, Garda Bags Deri Çanta ve Aksesuar fuarına ise 5 firma ile katılıyor.

Dünya'nın en önemli ayakkabı ve deri çanta ve aksesuar fuarı olarak kabul edilen Garda Expo Riva Schuh Fuarı'na üst üste 3 yıldır Milli Katılım Organizasyonu yaptıklarını dile getiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Garda Bags Deri Çanta ve Aksesuar Fuarı'na ise ilk kez katıldıklarını, Türk ayakkabı ve çanta sektörünün 2019 yılında iç piyasada yaşadığı daralma sonrasında ihracata yöneldiğini, bu çaba sonrasında Türk deri sektörünün İtalya'ya ihracatının 2019 yılında yüzde 10'luk artışla 122 milyon dolara çıktığını, bu artışla Garda Expo Riva Schuh Fuarı'na katılımın faydalarını gördüklerini kaydetti.

Türkiye'nin deri ve deri ürünleri ihracatının 2019 yılında yüzde 1 düştüğü bir ortamda İtalya'ya ihracatta yüzde 10 artışın daha da anlam kazandığının altını çizen Zandar, "İtalya'ya ve bu fuarlara Avrupa'nın dört bir tarafından gelecek ithalatçı firmalara ihracatımızı arttırmak için İtalya'daki fuarları büyük fırsat olarak görüyoruz. Bu fuarlara önümüzdeki yıllarda daha fazla Türk firmamızla katılmak için fuar idaresiyle görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin bir sonraki durağı Şubat ayında Rusya'da düzenlenen Euro Shoes Premiere Collection Fuarı olacak.

Garda Expo Riva Schuh Fuarı her yıl iki kez düzenleniyor. Fuara, 40 ülkeden 1.400 civarı firma katılırken, fuarı 12 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Garda Expo Riva Schuh Fuarı'na, 235 metrekarelik Türkiye standında, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Milli Katılım Organizasyonu ile şu firmalar katılıyor; Cabani Ayakkabı, Üstündağ Ayakkabı (Cashka), Bams Ayakkabı – Dessalto, Meta Ayakkabı – Freefoot, On-Ar Kalıp - Gate29, Mustafa Koç Ayakkabı – Marcha, Nevzat Onay Ayakkabı, Maris Ayakkabı, Mehmet Güler Ayakkabı -Panucci, Topbaş Kundura - United Shoes"

Türk deri sektörü bu yıl üçüncü kez düzenlenen Garda Bags Deri Çanta ve Aksesuar fuarına ise; Gündoğdular Deri, FB Aksesuar, Yourbag , Meşin Deri ve Çanta ve Artkıy Deri firmaları ile katılım sağlıyor.

İtalya'ya ihracatta saraciye sektörü zirvede

Türkiye, 2019 yılında İtalya'ya 122 milyon dolarlık deri ürünleri ihraç etti. Bu ihracatta 41,5 milyon dolarlı tutarla saraciye ürünleri zirvede yer alırken, deri ve postlar 37 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Türkiye, İtalya'ya 26,7 milyon dolarlık ayakkabı ihraç ederken, deri konfeksiyon ürünleri ihracatı 16,4 milyon dolarda kaldı.

Kaynak: Bültenler