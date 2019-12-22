Deri ihracatçıları Uzak Doğu'ya Güney Kore'den açılacak

22.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:51

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, "Güney Kore o bölgede çok etken bir pazarlama noktası. Çoğu Çin ve Japon firması Güney Kore'ye gelip ürün satın alıyorlar. Mallarımız o bölgeye Güney Kore üzerinde de gidebilir" dedi.