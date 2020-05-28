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Deri ihracatçıları mobil uygulamayla dünyaya açılacak

Türk deri ihracatçıları, geliştirdikleri uygulamayla ihracatçı firmalarla yurt dışındaki alıcıları mobil ortamda buluşturmayı amaçlıyor.

28.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:51

Türk deri ihracatçıları, geliştirdikleri uygulamayla ihracatçı firmalarla yurt dışındaki alıcıları mobil ortamda buluşturmayı amaçlıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok sektörde köklü değişimler olurken ihracatta da geleneksel yollar bir müddet rafa kalktı.

Seyahat kısıtlamaları yüz yüze görüşmeyi engelleyince ihracatçıların mesaileri de online ortama taşındı. Yılda milyonlarca alıcı ve satıyıcı buluşturan fuarlar ertelendi, iş seyahatleri iptal oldu, bütün bunların sonucu fuarlar da online ortama yöneldi.

Bu kapsamda Türkiye'nin ilk sanal fuarı "Shoedexpo"yu 1 Haziran'da açmaya hazırlanan Egeli deri ihracatçıları, sanal fuarları 12 aya yaymak için mobil uygulama geliştirdi.

"Turkish Leather Products" adı verilen uygulamayla altyapısı uygun firmalar, ürünlerini dünyanın birçok noktasındaki alıcıların beğenisine sunacak.

"Amaç 12 ay fuar ortamı"

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan salgın nedeniyle seyahatlerin askıya alındığını anımsattı.

Seyahatsiz bir ihracatın düne kadar düşünülemediğini belirten Zandar, ancak yeni dönemde birçok faaliyetin online ortama taşındığını aktardı.

Zandar, fuarlardan gelen iptal haberleriyle araştırmalara başladıklarını aktararak, "Ticaret Bakanlığı himayesinde 1-3 Haziran'da Türkiye'nin ilk sanal fuarı, dünyada da yapılan ilk sanal ayakkabı ve çanta fuarını düzenleyeceğiz." dedi.

Fuarın yanında mobil uygulama üzerinde de çalıştıklarını vurgulayan Zandar, 2 yıl önce bir hayalle bu konuda çalışmaya başladıklarını ve sonuca ulaştıklarını ifade etti.

Zandar, birliğe kayıtlı yaklaşık 650 firma olduğunu belirterek, yurt dışındaki fuarlara katılan firma sayısının 50'yi geçmediğini aktardı.

Geliştirdikleri uygulamayla yurt dışındaki alıcıların Türk deri ve deri mamullerine ulaşmasını kolaylaştırmak istedikelerini dile getiren Zandar, "Uygulamamız App Store ve Google Play Store üzerinden indiriliyor. Biz bunu Ege için değil Türkiye için yaptık. Türkiye'deki bütün deri ve deri mamulleri üreticileri kendi firmalarını buraya bizim birliğimiz aracılığıyla kayıt yaptırabilir." dedi.

Zandar, uygulamayı ileriye taşımak amacında olduklarını altını çizerek, "Bunun içine yüz yüze görüşme ve sanal satış yerini taşımak istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmaları başlattık. Uygulamanın amacı, açık fuar ortamını 12 ay Türk deri ve deri mamulleri ihracatçılarına sunmak." diye konuştu.

"Dünyada örneği yok"

Birliğin Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Onay ise amaçlarının yurt dışındaki alıcılarla Türkiye'deki üreticileri daha hızlı bir araya getirmek olduğunu belirtti.

Uygulamanın mayıs itibarıyla devreye alındığını anımsatan Onay, "Yurt dışından deri ürünlerini arayan müşteriler, bizim uygulamamız üzerinden aradığı ürünleri rahatlıkla bulabiliyorlar." dedi.

Onay, uygulama üzerinden mesajlaşma imkanının da bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üreticimiz birliğimize başvurup bu sisteme dahil olmak istediğini bildiriyor. Bizler ilk girişlerini sağlıyoruz. Ondan sonra ihracatçı firmamız kendi ayarlarını yapabiliyor. Şu an için deri konusunda dünyada bunun bir örneğine rast gelmedik. Fuarcılık hiçbir zaman kaybolmaz. Biz bunu yılın 365 günü kullanılan bir sisteme dönüştürdük."

Deri ihracatçıları mobil uygulamayla dünyaya açılacak

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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