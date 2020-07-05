'Deri döküntülerini koronavirüs geçirmiş kişilerde görüyoruz'
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'Deri döküntülerini koronavirüs geçirmiş kişilerde görüyoruz'

'Deri döküntülerini koronavirüs geçirmiş kişilerde görüyoruz'SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Deri döküntülerini koronavirüs geçirmiş kişilerde yüzde 2-4 oranında görüyoruz" dedi.

05.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:56

'Deri döküntülerini koronavirüs geçirmiş kişilerde görüyoruz'

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Deri döküntülerini koronavirüs geçirmiş kişilerde yüzde 2-4 oranında görüyoruz" dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, deri döküntülerini koronavirüs geçiren kişilerde nadir de olsa gördüklerini belirterek, "Deri döküntülerini koronavirüs geçirmiş kişilerde yüzde 2-4 oranında görüyoruz. Ama bu deri döküntülerini bir hastalığın bulgusu olarak da değerlendirmek lazım. Deri bildiğimiz kadarıyla bir bulaşma yolu değil. Henüz bununla ilgili bir bilimsel veri yok. Bulaşmanın solunum yolu üzerinden olduğunu biliyoruz. Özellikle burundan ve ağızdan akciğerlere doğru olan hava yolundaki reseptörlere tutunaraktan bu virüsün vücudumuza girdiğini biliyoruz. Dolayısıyla deriden bulaşmada bugün için bildirilmiş veri yok. Ama çok az kişide deri döküntüsü şeklinde de bulgu verebiliyor. Ama bu da bizim çok düşük oranda, yüzde 2-4 oranında gördüğümüz bir bulgu" diye konuştu. Prof. Dr. Gerek, virüsün daima canlı ortamlarda yaşamayı arzu ettiğine dikkat çekerek, "Eğer bu deri döküntüsünde virüs varsa ve bu deri döküntüsü kısa sürede solunum yoluyla kişinin eşine ya da yatağı paylaşılan kişiye girecek olursa bu bulaşma söz konusu olabilir. Ama virüsün her halükarda solunum yoluyla bulaşması ve buradaki reseptörlere tutunması gerekir" dedi.

'DENGE BOZUKLUĞUNU DA GÖRMEMİZ MÜMKÜN'

Prof. Dr. Gerek, koronavirüsün bulaş aşamasından sonra kişide denge kaybına yol açtığı görüşleriyle ilgili de şunları kaydetti:

"Koronavirüs geçiren kişilerde yüksek ateş, solunum güçlüğü, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı ve öksürük gibi bulguların yanında daha hafif semptomlar da söz konusu. Fakat son zamanlardaki vakalarda karın ağrısı ve ishalin artmış olduğunu görüyoruz ve yine son zamanlarda baş dönmesi ve bulantının da buna eklenmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü her türlü virüs vücudumuzdaki sinir dokularını da etkileyebilir. Dolayısıyla iç kulağı etkileyen bir bulgu söz konusu ise veya virüse bağlı bir tutunum söz konusu ise bu kişilerde bizim denge bozukluğunu da görmemiz mümkün olabiliyor. Bu çok şiddetli olmasa da kişilerin son zamanlarda 'midem bulandı', 'başım döndü' gibi ifadelerine rastlıyoruz. Burada ilk olarak bulgulara ve denge bozukluğunun şiddetine bakmak lazım. Eğer bulantı, kusma, kulakta uğultu ve çınlama şeklinde gelen şikayetler neticesinde bir denge bozukluğu söz konusu ise bunu iç kulağın diğer viral hastalıklarına veya diğer rahatsızlıklarına bağlı olduğunu düşünmek gerekir. Ama hafif şekilde karın ağrısı, ishal, denge bozukluğu eşlik ediyorsa bunun bir viral hastalığa bağlı olabileceğini düşünmek lazım. Eğer koronavirüsün diğer bulguları da söz konusu ise en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir"

'Deri döküntülerini koronavirüs geçirmiş kişilerde görüyoruz'

Kaynak: DHA

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