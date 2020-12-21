Derginin ilk sayısı Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Derginin ilk sayısı Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e verildi

21.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:11
Derginin ilk sayısı Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e verildi

Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği tarafından yayımlanan derginin ilk sayısını Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'e sunuldu.

Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği tarafından yayımlanan derginin ilk sayısını Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'e sunuldu.

Başkanı Adil Gevrek'i kulüp tesisilerinde ziyaret eden Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ve yönetimi, derneğin çıkardığı 'Derebeyleri' isimli dergiyi Gevrek ile birlikte inceledi.

Kaya, burada yaptığı açıklamada, "Takımımız bu sezon yoluna oldukça iyi bir şekilde devam ediyor. Biz dernek olarak en zor zamanda olduğu gibi bu sezon da takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Biz hiçbir zaman iyi gün taraftarı olmadık. Bu anlamda geçen sezondan gerekli deneyimi alarak bu sezon iyi işler yapan kulübümüzü ve yönetimimizi tebrik ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Derginin ilk sayısı Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Mustafa Varank Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Bakan Merve Dizdar Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Ali Şansalan Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Almanya Araştırma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Derginin ilk sayısı Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e verildi | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:13:27. #1.15#
title